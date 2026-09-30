Italia economia n° 39 del 30 settembre 2026

(Adnkronos) – Competenze e territori, a Firenze il confronto per una nuova competitività industriale; ‘Euconomia’, Festival nazionale dell’economia civile riparte da Firenze; Sugar tax, Assobibe: oltre 1 miliardo di investimenti bloccati; BEX, a Rimini spazio e industria si incontrano; Ingegneri al bivio del futuro: IA, Società 5.0 e riforme al centro del 70° Congresso nazionale; Fisco, rapporto Itinerari previdenziali-Cida: pochi italiani pagano per tutti; Mobilità, per la ricerca di Arval è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro; Consulenti del lavoro: la Calabria ha ‘cambiato’ marcia; Tech: Siemens inaugura Engage X, il centro di competenza a servizio della transizione energetica

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