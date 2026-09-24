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Italia economia n° 38 del 23 settembre 2026

Italia economia n° 38 del 23 settembre 2026

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Italia economia n° 38 del 23 settembre 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – ‘Sette idee’, torna a Milano il festival de L’Espresso con 98 startup in competizione; Altroconsumo porta in Parlamento le firme per un’azione contro la discriminazione dell’Iban; Immense 2026: il futuro della Grande Ristorazione; A Trieste il 70° Congresso nazionale degli Ingegneri; Tabacco, a Verona la seconda tappa del roadshow Coldiretti-Philip Morris; Innovazione e sostenibilità, da Napoli la sfida per trasformare le idee in azioni concrete; Sostenibilità: A2A presenta il bilancio territoriale Valtellina-Valchiavenna e il robot subacqueo Teti; Imprese, a Roma istituzioni e responsabili della sicurezza cibernetica insieme al Ciso Meetup 2026; Zucchero, Eridania trasforma Russi nel nuovo hub logistico del Nord Italia; Cosmoprof svela il nuovo concept The Invisible Beauty per il sessantesimo anniversario; Tabacco e direttive Ue, ‘a rischio una filiera d’eccellenza e 85mila posti di lavoro’; Piunti (Conou) a RemTech: necessità di definire standard e regole comuni per accompagnare l’economia circolare. 66esimo Salone Nautico Internazionale, appuntamento dall’1 al 6 ottobre a Genova; Sostenibilità e innovazione al centro di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti 2026 

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Redazione Key4biz

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