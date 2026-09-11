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Italia economia n° 36 del 9 settembre 2026

Italia economia n° 36 del 9 settembre 2026

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Italia economia n° 36 del 9 settembre 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Imprese: in high-tech Italia in ritardo su investimenti: energia e semplificazione chiavi per competitività; Alimentazione: al centro di Programma Academy anche filiere italiane e nutrizione infantile; Imprese: talenti italiani in fuga, le strategie per trattenerli e attrarli al Forum di Cernobbio; Cinema: a Venezia focus su finanza, crescita e nuove opportunità per il settore; Tech: a Ifa 2026 arriva Roborock RockAqua P1, il robot per la pulizia della piscina; Il dopo-PNRR riparte dalle Utility: 825 miliardi per far correre l’Italia; Foreste: la mappa del verde italiano; Clima:i costi della siccità 

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Redazione Key4biz

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