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Italia economia n° 29 del 22 luglio 2026

Italia economia n° 29 del 22 luglio 2026

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Italia economia n° 29 del 22 luglio 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Gpl e Gnl, l’industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea; Aziende: Icam compie 80 anni e presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025; Mare, presentato in Senato il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana; Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese; Acqua, a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda della Murgia; Il pane pugliese sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo 

economia

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Redazione Key4biz

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