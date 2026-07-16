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Italia economia n° 28 dell’15 luglio 2026

Italia economia n° 28 dell’15 luglio 2026

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Italia economia n° 28 dell’15 luglio 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Previdenza: Inps, ’21 mln di lavoratori dipendenti nel 2025, puntare su giovani e donne’; Economia del mare, in Italia vale 225 miliardi; Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy;  FiberCop e Nokia siglano protocollo d’intesa sul fiber sensing per trasformare la rete in fibra ottica in piattaforma di monitoraggio intelligente; Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica;  Sostenibilità: dialogo e cooperazione in Ue al centro di Italian Waste Economy 2026;  Ets marittimo, 32 milioni di costi aggiuntivi su rotte per Palermo, è allarme rincari biglietti 

economia

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Redazione Key4biz

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