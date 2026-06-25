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Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026

Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026

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Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Distribuzione Moderna;Sicurezza urbana, a Roma confronto su innovazione e città del futuro; IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione; Learning Forum 2026: la voce delle persone al centro dell’apprendimento; Energia: inaugurato a Poviglio l’impianto fotovoltaico di Viridis Energia; Povertà energetica: l’allarme di Ipsos e Banco dell’energia; GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato; Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di leadership e innovazione; Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città; Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro; Energia, BaxEnergy presenta il primo Piano Industriale; Inail, a Napoli il confronto sul Paese del futuro tra leadership, innovazione e nuove sfide del lavoro; Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy. 

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Redazione Key4biz

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