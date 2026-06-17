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Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026

Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026

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Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – InfoCamere: a Bari da 25 anni un polo digitale per l’innovazione; Cultura: presentato a Milano l’ultimo volume di Alberto Brambilla, ‘Longevity Economy’; Innovazione, a BolognaFiere torna We Make Future; Tech: Verona teatro di ‘Brain’, l’incontro di Archiva Group e Sap; TeamSystem: completato in anticipo il piano AI da 250 milioni. Nuovi investimenti al 2030; Piacenza Expo: conclusa con successo la triplice kermesse firmata Mediapoint & Exhibitions su H2, cybersicurezza ed energia nucleare; Economia: Satispay annuncia l’aumento di capitale; CIDA, 80 anni di storia e nuove sfide per la trasformazione; Imprese: nuovo patto per rilanciare crescita Paese al centro della 107esima Assemblea nazionale Manageritalia; Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ ; Tecnologia e innovazione per la transizione, Eni presenta il rapporto di sostenibilità 2025 Energia green, entra in funzione ad Assemini il nuovo parco fotovoltaico del birrificio Ichnusa 

economia

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Redazione Key4biz

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