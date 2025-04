Firmato un Memorandum tra i ministeri di Roma e Ankara. Al centro trasferimento tecnologico, investimenti congiunti, smart grid e cooperazione in settori strategici come Spazio e Difesa.

Italia e Turchia rilanciano la cooperazione economica con uno sguardo al futuro, puntando su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. Con questi obiettivi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacır, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a promuovere lo sviluppo industriale, favorire gli investimenti e rafforzare il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra i due Paesi.

Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione

Il principale obiettivo dell’Intesa raggiunta è compiere un passo deciso verso una cooperazione industriale integrata, sostenibile e orientata al futuro, in grado di coniugare sviluppo economico, innovazione e stabilità geopolitica.

“Con questo accordo, Italia e Turchia avviano una nuova fase di collaborazione che rafforza un legame già solido,” ha dichiarato Urso. “La Turchia è un partner strategico per il nostro Paese. Questo MoU rappresenta un’opportunità concreta per le imprese italiane e un contributo alla stabilità e prosperità del Mediterraneo.”

Comitato bilaterale per la cooperazione scientifica

Il Memorandum consolida le già intense relazioni economiche tra i due Stati, rafforzatesi negli ultimi mesi soprattutto nei settori dell’industria e della difesa. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano l’accordo tra Baykar e Piaggio Aerospace per lo sviluppo di droni e l’intesa tra Beko e Whirlpool, che prevede un piano di riorganizzazione in Italia a conferma della crescente integrazione industriale tra i due Paesi.

Il documento prevede la creazione di un comitato bilaterale per l’innovazione scientifica e tecnologica (STI3), con il compito di coordinare l’attuazione del MoU, promuovere progetti congiunti e identificare le aree prioritarie di cooperazione. Il comitato avrà anche il ruolo di facilitare lo scambio di buone pratiche e garantire l’allineamento con le politiche nazionali e le capacità istituzionali di Italia e Turchia.

L’accordo di collaborazione tra ASI e TUA

Non solo industria e tecnologie digitali: tra gli ambiti strategici individuati vi è anche lo spazio. In parallelo al MoU, è stato siglato un accordo di collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Türkiye Uzay Ajansı (TUA), che apre nuove prospettive nella ricerca spaziale, nell’osservazione della Terra e nello sviluppo di missioni congiunte. Un’intesa che conferma il crescente interesse bilaterale per i settori ad alto contenuto tecnologico e che rafforza il ruolo dei due Paesi in un ambito cruciale per la sicurezza e la competitività internazionale.

