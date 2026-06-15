Italia e Giappone, i 10 punti della collaborazione spaziale

Dalla Luna alla gestione dei detriti orbitali, passando per sicurezza, ricerca e space economy: Italia e Giappone rafforzano il partenariato strategico con un’intesa che punta a innovazione, crescita industriale e governance sostenibile dello spazio.

Roma e Tokyo elevano la cooperazione spaziale a pilastro del partenariato strategico bilaterale

Oggi a Roma, nella splendida cornice di Villa Pamphili, si sono incontrare la premier italiana Giorgia Meloni e l’omologa giapponese Sanae Takaichi. Un incontro istituzionale che rafforza un’alleanza politica ed industriale tra i due Paesi, in diversi settori di massima rilevanza in termini di crescita, competitività, innovazione e sicurezza, anche in ottica geopolitica.

Definita una collaborazione multilivello su diversi ambiti, illustrati nel discorso di Meloni: “La robotica, le tecnologie emergenti, la space economy, l’energia pulita, la meccanica, le scienze per la vita, le infrastrutture e la difesa. Sono ambiti nei quali possiamo sfruttare le complementarità tra i nostri sistemi produttivi, la nostra vocazione all’export, la qualità delle nostre filiere industriali, l’intensità dei nostri scambi scientifici e culturali”. Senza dimenticare biotecnologie e intelligenza artificiale.

In particolare, ha precisato la premier italiana, “avevamo scelto di avviare un dialogo sullo spazio per unire le competenze delle nostre agenzie spaziali ma anche delle nostre imprese. Abbiamo fatto anche questo, la prima sessione del dialogo si è tenuta lo scorso maggio, il percorso andrà avanti”.

Nel comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Chigi sulla collaborazione in ambito spaziale tra Italia e Giappone sono specificati 10 punti chiave.

Il documento non è solo scientifico, perché lega industria, sicurezza, diplomazia e sviluppo. Lo Spazio diventa un terreno in cui Italia e Giappone possono unire capacità complementari: tecnologie, filiere industriali, dati, missioni scientifiche, regole internazionali e cooperazione con Paesi terzi.

I 10 punti

1. Cooperazione governativa e commerciale

Italia e Giappone vogliono facilitare l’accesso reciproco allo spazio, sostenere imprese, Pmi e startup, e creare partenariati industriali anche tramite strumenti di finanziamento. Finalità: far crescere la space economy e integrare le filiere private dei due Paesi.

2. Forum multilaterali

I due Paesi agiranno insieme in sedi come il COPUOS dell’ONU. L’Italia, presidente COPUOS 2026-2027, e l’eventuale UNISPACE IV nel 2027 diventano occasioni per promuovere regole, standard e uso responsabile dello spazio. Finalità: governance internazionale, legalità, sostenibilità orbitale.

3. Difesa e sicurezza spaziale

Lo spazio è definito dominio critico per sicurezza nazionale e stabilità internazionale. Italia e Giappone sosterranno la Combined Space Operations Initiative e rafforzeranno la cooperazione su sicurezza, difesa e sorveglianza spaziale. Finalità: protezione degli asset spaziali e consapevolezza situazionale.

4. Volo umano e ritorno sulla Luna

Come firmatari degli Accordi Artemis, collaboreranno su esplorazione lunare, modulo abitativo multiuso, rover pressurizzato, ISS, orbita bassa e future stazioni spaziali, in coordinamento con NASA. Finalità: partecipare alla nuova architettura lunare e post-ISS.

5. Osservazione della Terra e gestione disastri

ASI e JAXA rafforzeranno lo scambio dati per immagini multi-banda e copertura reciproca. Finalità: migliorare monitoraggio ambientale, prevenzione e risposta a terremoti, alluvioni, incendi e altri rischi naturali.

6. Attività solare e fisica solare

Collaborazione su SOLAR-C per studiare Sole, plasma e vento solare. Finalità: ricerca scientifica di base ma anche protezione tecnologica, perché tempeste solari possono danneggiare satelliti, reti e comunicazioni.

7. Fisica dello spazio e studio del cosmo

Cooperazione su asteroidi potenzialmente pericolosi e missione LiteBIRD per studiare la radiazione cosmica di fondo. Finalità: difesa planetaria e ricerca cosmologica avanzata.

8. Sostenibilità spaziale

Focus su detriti orbitali, eventi solari, Space Situational Awareness, Active Debris Removal, servicing in orbita e sistemi anticollisione. Finalità: evitare che l’aumento di satelliti renda l’orbita più rischiosa e meno utilizzabile.

9. Sviluppo delle competenze

Investimento in ricerca, formazione e partenariati pubblico-privati. Finalità: creare capitale umano per industrie spaziali avanzate, trasferimento tecnologico e occupazione qualificata.

10. Cooperazione regionale

Italia e Giappone guardano a Paesi terzi, soprattutto Global South, Africa e Sud-Est asiatico. Il documento cita il Piano Mattei italiano, APRSAF giapponese e iniziative ASEAN. Finalità: usare lo spazio per sviluppo socio-economico, diplomazia tecnologica e cooperazione triangolare.

L’obiettivo è trasformare la cooperazione spaziale avviata da Meloni già nel viaggio di gennaio a Tokyo in una leva di crescita economica, innovazione tecnologica, sicurezza nazionale, gestione dei rischi naturali e presenza internazionale congiunta.

Come spiegato nel testo, le due leader hanno condiviso “la volontà di approfondire ulteriormente la cooperazione valorizzando le partnership esistenti”, comprese quelle tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

La collaborazione segue il lavoro delle precedenti consultazioni, tenutesi a Tokyo il 28 e 29 maggio 2026, riaffermando l’impegno di entrambi i Paesi, delineato nel Piano d’Azione 2024-2027, “per favorire lo sviluppo dell’economia spaziale”.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz