La coda di una perturbazione lambisce il nostro Paese: peggiora lievemente al Centro Nord, molto meglio al Sud, con temperature in aumento per tutti. Ancora anticiclone all’orizzonte.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione

Nord

Molte nubi al primo mattino su Friuli ed Emilia-Romagna con deboli piogge, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord Ovest. Poche variazioni nel corso della giornata con precipitazioni via via più assenti nella sera e nella notte.

Centro

Tempo instabile su Umbria, Marche e Toscana con locali o deboli piogge. Aumento della nuvolosità altrove ma senza fenomeni di rilievo.

Sud

Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con qualche nube in più soltanto su Isole maggiori e coste tirreniche della Campania. Temperature minime e massime in leggero aumento.

Tendenza per i prossimi giorni

L’anticiclone perderà gradualmente la sua forza sul Mediterraneo e a breve un peggioramento meteo prenderà il sopravvento sul nostro paese mentre un rapido fronte freddo che transiterà da nord ovest verso sud est.

Nel corso della settimana non si esclude qualche nevicata fin sotto i 1000 metri sulle Alpi, mediamente intorno i 1500 metri in Appennino; a metà settimana le temperature si riporteranno entro le medie del periodo, specie sui settori orientali della nostra penisola.

Attenzione però che il modello GFS mostra una nuova espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo intorno al 22-23 del mese. L’ ennesima fase primaverile potrebbe quindi interessare l’Italia in un mese di febbraio che di inverno ha avuto molto poco.