Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, in visita alla Technoprobe, azienda specializzata in semiconduttori e microelettronica: 'Eccellenza lombarda'.

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, in visita sul territorio alla Technoprobe di Cernusco Lombardone (Lc), azienda specializzata in semiconduttori e microelettronica, per ribadire la vicinanza del Governo alle eccellenze digitali presenti sul territorio.

“La Technoprobe è un’azienda che soltanto in Lombardia dà lavoro a più si 1.700 persone, prevalentemente ingegneri e periti – ha detto Butti – Lavorano alle componenti dei microchips”. Una dimostrazione concreta “che anche in Italia si può produrre tecnologia ad altissimo livello”, ha aggiunto Butti, sottolineando l’attenzione del Governo “per aziende come questa, che senza alcun genere di aiuto di Stato si stanno affermando sul mercato”. “Il rapporto fra mondo della ricerca e imprese deve essere sempre più biunivoco”, ha detto.

Technoprobe è un’azienda in salute “che dal 2020 ha assunto 1.200 persone in Italia – ha detto Roberto Crippa, Vice Presidente di Technoprobe – Fra i temi delicati per un’azienda come la nostra c’è il reperimento di personale tecnico specializzato difficile da trovare. Mentre un’altra difficoltà è la scarsa chiarezza in Europa sugli incentivi per gli investimenti, diversamente da come funziona negli Usa con il Chips Act”.