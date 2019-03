Il 22 marzo si svolgerà a Roma il Dialogo su Smart Cities e trasformazione digitale e sulle opportunità di cooperazione tra Italia e Cina nel settore, a margine della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia.

L’evento promosso da ChinaEU e dalla Link Campus University, con il supporto di Confindustria Digitale, Italia Startup, Fondazione Bruno Kessler, Federturismo Confindustria, Seed & Chips e con la media partnership dell’Ansa e di Key4biz, riunirà politici di alto livello e rappresentanti di città e industrie italiane e cinesi per mostrare le loro migliori pratiche, nonché le aziende che stanno progettando o stanno già fornendo applicazioni e soluzioni smart city.

L’intelligenza artificiale ed i big data sono destinati a rivoluzionare la nostra vita quotidiana. Costruire città più intelligenti e connesse per i cittadini è oggi la nuova sfida per gli amministratori locali. Dal punto di vista del business, le città intelligenti saranno per l’industria una opportunità enorme. Entro il 2023, si stima che il mercato globale delle Smart City possa raggiungere circa 634 miliardi di euro.

La Cina vanta il maggior numero di progetti di smart cities a livello mondiale: dei 1000 progetti in fase di realizzazione in vari paesi del mondo oltre 500 si concentrano in Cina e riguardano sia le grandi che le piccole città. La Cina progetta di creare 100 città intelligenti entro il 2020. Ma anche l’Italia può giocare un ruolo importante. L’intento dell’evento è infatti quello di mostrare le eccellenze italiane del settore e le best practices dei Comuni italiani.

Inoltre, nel corso dell’incontro si discuteranno le sfide comuni che le Città italiane e cinesi dovranno affrontare per lo sviluppo della mobilità intelligente.

