Italia al sole, continua l’estate (video)

Continua il bel tempo sull’Italia, con sole e temperature stabili per tutte le regioni.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centro-occidentali, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piovaschi lungo l’arco alpino, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni del Centro Italia con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni su tutte le regioni. Qualche addensamento in più al pomeriggio sulla Sardegna ma sempre con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

TEMPERATURE

Minime stabili o in lieve rialzo salvo una lieve flessione negativa sul medio versante tirrenico, massime in lieve rialzo sulle Isole Maggiori e settori adriatici e in diminuzione sul resto d’Italia.