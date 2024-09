Italia 1 Giga, nuova segnalazione di AIIP a Ue

Le notizie in primo piano oggi.

L’AIIP torna di nuovo a rivolgersi alla Commissione Ue nella persona di Margrethe Vestager in merito al bando Italia 1 Giga per ridurre i fondi del PNRR in base alla diminuzione dei civici da coprire.

L’AI tra i temi del dibattito Tv Harris-Trump, ma è solo la candidata democratica ad avere una visione concreta. A dar fastidio di più a Trump è l’endorsement di Taylor Swift per Harris: “Con Trump uso malevole dell’AI, ne sono stata vittima io stessa”.

Strawberry dovrebbe spostare più in avanti il limite di quanto le attuali intelligenze artificiali possono fare. Se non è l’avverarsi dell’AGI (Artificial General Intelligence) siamo dinanzi al suo punto più vicino.

Leggi le altre notizie in dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz