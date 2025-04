Italia 1 Giga, Fibercop pronta a sostituire Open Fiber

8 aprile 2025. Oggi apriamo con Fibercop pronta a sostituire Open Fiber per completare il piano Italia 1 Giga. Inviata una lettera al Governo e ai ministeri preposti offrendo di subentrare per raggiungere gli obiettivi del PNRR al 2026. La notizia sarà al centro del dibattito domani durante “Telecomms of the Future“. Segui la diretta streaming.

Indipendenza digitale. Capacità di calcolo, l’Italia è terza ‘potenza’ al mondo grazie a 14 supercomputer. Nel nostro Paese il 7,2% della potenza di calcolo globale.

Dazi. L’Europa reagisce, la lista dei prodotti USA colpiti con tariffe dal 10 al 25%. Domani il voto tecnico.

Leggi tutte le notizie della nostra daily

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz