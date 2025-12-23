»
»
Italia 1 Giga, come usare i 733 milioni?

Italia 1 Giga, come usare i 733 milioni?

di |
Italia 1 Giga, come usare i 733 milioni? Dailyletter

Cresce l’attesa per capire come saranno utilizzati i fondi per 733 milioni di euro in Manovra destinati a Invitalia per concludere, con quattro anni di tempo in più, il piano di copertura delle aree grigie. Zorzoni (AIIP): “Aprire la stagione dei bandi aperti su base provinciale”.

Spotify svaligiata, rubati 256 milioni di brani e 86 milioni di file audio. Materiale prezioso per addestrare gratis qualunque genere di AI.

Mosca prepara l’arma segreta contro i satelliti Starlink, l’allarme dell’intelligence NATO.

La Dailyletter torna lunedì 5 gennaio. Buone Feste dalla Redazione. 🎄

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

L'autore

Redazione Key4biz

Redazione Key4biz

Condividi: