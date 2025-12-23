Italia 1 Giga, come usare i 733 milioni?

Cresce l’attesa per capire come saranno utilizzati i fondi per 733 milioni di euro in Manovra destinati a Invitalia per concludere, con quattro anni di tempo in più, il piano di copertura delle aree grigie. Zorzoni (AIIP): “Aprire la stagione dei bandi aperti su base provinciale”.
Spotify svaligiata, rubati 256 milioni di brani e 86 milioni di file audio. Materiale prezioso per addestrare gratis qualunque genere di AI.
Mosca prepara l’arma segreta contro i satelliti Starlink, l’allarme dell’intelligence NATO.
