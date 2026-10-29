Ita Airways avvia la procedura per 226 esuberi: tra le ragioni anche l’AI agentica

La compagnia ha comunicato al ministero del Lavoro e ai sindacati l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 10 piloti, 90 assistenti di volo e 126 addetti di terra. Tra le motivazioni indicate figurano il caro carburante, il calo delle vendite, i problemi alla flotta e la trasformazione tecnologica legata alla digitalizzazione e all’AI.

Ita Airways si prepara a ridurre il personale. La compagnia aerea, partecipata al 41% dal gruppo Lufthansa, ha comunicato al ministero del Lavoro e alle organizzazioni sindacali l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo per 226 lavoratrici e lavoratori.

Secondo quanto riporta Repubblica nella lettera inviata alle organizzazioni sindacali, la procedura, avviata sulla base della legge 223 del 1991, riguarda 10 piloti, 90 assistenti di volo e 126 addetti di terra. L’apertura della procedura non significa però che i 226 lavoratori siano già stati licenziati: numero effettivo delle uscite, criteri di scelta ed eventuali alternative saranno oggetto del confronto con i sindacati.

Esuberi definiti “strutturali”

Nella comunicazione gli esuberi vengono classificati come strutturali e non temporanei. Il primo gruppo di lavoratori potrebbe ricevere la lettera di licenziamento entro il 30 dicembre 2026. In caso di accordo con le organizzazioni sindacali, la procedura potrebbe invece restare aperta per un secondo gruppo fino al 30 dicembre 2027.

Al momento Ita non prevede incentivi economici aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.

Tra le ragioni indicate dalla compagnia ci sono innanzitutto l’aumento del costo del carburante e gli effetti delle crisi internazionali. Ita segnala che il prezzo del jet fuel è passato da 670 a 1.700 dollari per tonnellata, in un contesto condizionato dalla guerra in Ucraina e soprattutto dalle tensioni in Medio Oriente.

I conflitti hanno inoltre costretto la compagnia a modificare alcune rotte, aumentando tempi di volo e consumi. Parallelamente, secondo Ita, la domanda di biglietti si sarebbe contratta “in modo brusco”, con una parte dei viaggiatori orientata verso soluzioni percepite come meno rischiose.

Digitalizzazione e AI agentica cambiano il lavoro

A pesare sono anche i problemi agli aeromobili. I difetti dei motori Pratt & Whitney hanno costretto a terra alcuni velivoli di nuova generazione, mentre Airbus ha rinviato diverse consegne a causa del proprio backlog produttivo. Ita si trova quindi a operare con una flotta più piccola rispetto alle previsioni iniziali, con conseguenze sui programmi di espansione delle rotte intercontinentali.

Inoltre la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono destinate a modificare l’organizzazione del lavoro, pur senza un ricorso che la compagnia definisce “indiscriminato”. Parte delle attività amministrative e organizzative potrà essere automatizzata, mentre alcune duplicazioni potranno essere eliminate attraverso l’utilizzo delle strutture di Lufthansa.

Parallelamente, la compagnia prevede di assumere nuove figure altamente specializzate nei settori dell’avionica, dell’automazione e del machine learning. Secondo Ita, queste professionalità dovranno essere ricercate anche all’esterno perché non sempre le competenze richieste possono essere acquisite dagli attuali dipendenti attraverso percorsi di formazione o riqualificazione.

Casu (Pd): “L’AI agentica deve creare opportunità, non licenziamenti”

Sulla procedura è intervenuto Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico.

“Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di ITA Airways e delle organizzazioni sindacali di fronte all’apertura della procedura che prevede 226 esuberi nell’ambito dell’integrazione con il Gruppo Lufthansa”, ha dichiarato. “L’avvento dell’Intelligenza Artificiale agentica deve creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo non licenziamenti forzati: il rilancio della compagnia non può avvenire a spese dell’occupazione e dei diritti di chi lavora”.

Il deputato chiede inoltre al Governo di chiarire “le ragioni di questa scelta e quali garanzie intenda assicurare sul futuro occupazionale e industriale di ITA Airways. L’integrazione con Lufthansa deve rappresentare un’opportunità di crescita e sviluppo, non l’ennesima stagione di tagli al personale”, conclude Casu, assicurando il sostegno ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali durante la vertenza.

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