IT Wallet usato da 5 milioni di italiani: ora disponibile anche offline

Prosegue lo sviluppo di IO, l’app dei servizi pubblici, per ospitare la prima soluzione di portafoglio digitale italiano nell’ambito del Sistema IT-Wallet. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la società PagoPA e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato annuncia l’introduzione di una nuova funzionalità a beneficio di una migliore esperienza utente: aggiornando l’app IO all’ultima versione, i cittadini potranno sempre accedere ai Documenti digitali salvati nel Portafoglio anche in modalità offline.

Questa innovazione nasce per rispondere all’esigenza di garantire continuità e affidabilità, anche in futuro, nell’accesso a credenziali, certificati o attestazioni fondamentali in tutti quei contesti in cui la connettività è assente o instabile. Una funzione pensata per assicurare alle persone la disponibilità di servizi essenziali, anche in situazioni critiche o impreviste.

“Da oggi tutti i cittadini potranno accedere ai propri documenti digitali, anche in assenza di rete, aggiornando IO, l’app dei servizi pubblici. Grazie al lavoro congiunto del Dipartimento per la trasformazione digitale, PagoPA e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rispondiamo a un’esigenza concreta degli oltre 5 milioni di utenti che hanno già attivato quasi 9 milioni di documenti utilizzando la prima versione dell’IT-Wallet. Questa innovazione è un tassello chiave per garantire l’efficacia del portafoglio digitale italiano, avvicinandoci alla piena operatività del Sistema ITWallet” ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

Come funziona l’accesso offline ai Documenti su IO

In caso di assenza di rete – dovuta a mancanza di segnale, connessione troppo lenta o disservizi infrastrutturali – l’app IO individua lo stato offline del dispositivo e abilita una versione “base” che consente all’utente di accedere al proprio portafoglio digitale tramite autenticazione biometrica o PIN, senza la necessità di una sessione attiva (cioè anche se non si utilizza l’app da diverso tempo).

All’apertura della sezione Portafoglio con i relativi documenti aggiunti in precedenza (Patente di guida, Tessera Sanitaria – TEAM e/o Carta Europea della Disabilità), un banner informa l’utente dell’assenza di connessione chiarendo che la validità della versione digitale di quei documenti è aggiornata all’ultimo accesso in app online. Questo consente di rendere sempre facilmente consultabili in sicurezza i dettagli dei documenti su IO anche in ambienti privi di connessione o con una rete instabile, come mezzi pubblici, aree rurali o situazioni d’emergenza.

Ad esempio, questa novità consente di recuperare rapidamente la Patente di guida in versione digitale durante un controllo stradale da parte delle Forze dell’Ordine in galleria o in una strada di montagna, grazie a un’esperienza di navigazione in app progettata per rimanere fluida e coerente anche senza internet.

Nel momento in cui la connessione viene ripristinata, un banner avvisa l’utente che il dispositivo è di nuovo online e invita a ricaricare IO per accedere alla versione completa dell’app con tutti i servizi funzionanti.

I Documenti su IO in numeri

Al 3 giugno 2025, i numeri dei Documenti su IO ne confermano la diffusione costante, con un totale di oltre 5,3 milioni di singoli utenti attivi a partire dal rilascio della funzionalità lo scorso 4 dicembre 2024.

Complessivamente, i documenti digitali attivi nel Portafoglio degli utenti dell’app hanno raggiunto quota 8,9 milioni, a testimonianza di un’adozione sempre più estesa tra i cittadini. Nel dettaglio, sono 4,6 milioni le versioni digitali della Tessera Sanitaria, seguite dalla Patente di guida con 4,2 milioni di versioni caricate. Cresce anche la diffusione della Carta Europea della Disabilità, che ha superato le 100 mila carte digitalizzate.