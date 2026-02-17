IT-Wallet, presto nel portafoglio digitale anche la tessera elettorale

Gli italiani hanno attivato IT-Wallet nell’app IO oltre 10 milioni di volte. La funzionalità “Documenti su IO”, che consente di aggiungere i documenti nella sezione “Portafoglio” dell’app, continua a registrare una crescita costante, confermandosi uno strumento di semplificazione nell’uso quotidiano e un supporto sempre a portata di mano per i cittadini.

Il percorso di evoluzione prosegue: la funzionalità è predisposta ad accogliere progressivamente nuovi contenuti digitali, tra cui la tessera elettorale.

17,3 milioni di documenti caricati su IT-Wallet

Ad oggi sono 17,3 milioni i documenti complessivamente caricati in IT-Wallet. Patente di guida e Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia hanno raggiunto 8,5 milioni di attivazioni ciascuna; alla Carta Europea della Disabilità sono associate le restanti 200.000 attivazioni.

La realizzazione di “Documenti su IO” è frutto di una collaborazione istituzionale ampia e strutturata: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (responsabile dell’emissione digitale dei documenti) e PagoPA (gestore dell’app IO e IT-Wallet provider pubblico), e gli enti titolari dei dati necessari alla generazione dei documenti digitali, tra cui MIT – Direzione generale per la Motorizzazione, MEF – Ragioneria Generale dello Stato e INPS, oltre a più di quindici ulteriori amministrazioni coinvolte a vario titolo nell’iniziativa.

Butti: “IT-Wallet non sostituisce obbligatoriamente i documenti i fisici”

“Il superamento dei 10 milioni di attivazioni dimostra due cose. La prima è che i cittadini adottano volentieri servizi digitali quando sono utili e semplici da usare. La seconda è che questo Governo ha fatto una scelta vincente, ampiamente apprezzata anche in sede UE. Inoltre, abbiamo dato il pieno controllo ai cittadini, perché IT-Wallet non sostituisce obbligatoriamente i documenti fisici ma offre, a chi lo desidera, una modalità in più per semplificare la vita quotidiana e rendere più immediato il rapporto con la Pubblica Amministrazione”, dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti.

L’attivazione di “Documenti su IO” è gratuita e facoltativa, disponibile per le persone maggiorenni titolari dei documenti in corso di validità. I dati digitali sono resi disponibili dagli enti che emettono i documenti fisici e l’accesso avviene tramite CIE o Spid, in coerenza con i requisiti di autenticità e sicurezza; nessun documento viene aggiunto senza un’esplicita richiesta dell’utente e resta ferma la possibilità di continuare a utilizzare i documenti fisici nelle modalità tradizionali.

