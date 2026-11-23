Oltre a patente, tessera sanitaria e Carta della Disabilità arrivano residenza, titoli di studio, frequenza e iscrizioni scolastiche e universitarie.

Come già anticipato da key4Biz il 13 luglio scorso, IT-Wallet entra nella nuova fase operativa e porta sull’app IO nuovi documenti e attestati digitali.

Dal 23 novembre il portafoglio pubblico viene reso progressivamente disponibile a un numero crescente di utenti, selezionati inizialmente in modo casuale tra chi utilizza l’app IO, fino all’estensione a tutti i cittadini e residenti. La novità principale riguarda l’ampliamento dei documenti che possono essere conservati e utilizzati direttamente dallo smartphone, ma cambia anche il sistema di sicurezza e di verifica.

Come si attiva IT-Wallet

L’attivazione richiede la Carta d’Identità Elettronica. Una volta abilitato IT-Wallet all’interno dell’app IO, l’utente può aggiungere progressivamente i documenti digitali disponibili nel proprio portafoglio.

Con la nuova versione di IT-Wallet diventano disponibili:

patente di guida;

Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia;

Carta Europea della Disabilità;

attestato di residenza;

titoli di studio scolastici;

attestazione della frequenza scolastica;

titoli accademici;

iscrizione accademica.

La patente digitale acquista inoltre una funzione in più: oltre a poter essere mostrata durante i controlli delle forze dell’ordine per dimostrare l’abilitazione alla guida, potrà essere utilizzata anche come documento di riconoscimento. L’elenco è destinato ad ampliarsi progressivamente con ulteriori documenti e attestazioni.

Dove si potranno usare i documenti digitali

I documenti presenti nell’IT-Wallet potranno essere utilizzati in Italia negli stessi contesti previsti per i corrispondenti documenti fisici.

La verifica di persona avverrà tramite “Valida Documenti”, l’app pubblica realizzata per consentire ai soggetti che erogano servizi di controllare in modo immediato la validità delle credenziali digitali presentate dal cittadino. Per i servizi online arriverà invece il pulsante “Entra con IT-Wallet”, che sarà progressivamente integrato nei siti e nelle piattaforme degli enti aderenti.

L’obiettivo è quindi utilizzare lo stesso portafoglio sia nel mondo fisico sia online, evitando di dover fornire ogni volta copie di documenti o inserire manualmente informazioni già certificate dalla Pubblica amministrazione.

Che fine fa “Documenti su IO”

La funzione “Documenti su IO”, introdotta nel 2024 e già utilizzata da circa 13 milioni di persone, non scomparirà immediatamente. La versione attuale resterà disponibile fino a luglio 2027, accompagnando gradualmente gli utenti verso il nuovo IT-Wallet.

La differenza principale è che il nuovo sistema nasce con un’architettura conforme agli standard europei dei portafogli di identità digitale e introduce un numero maggiore di documenti, nuove modalità di verifica e requisiti di sicurezza più elevati.

Butti: “Italia nel gruppo di testa in Europa”

“Con 13 milioni di attivazioni, Documenti su IO ha avvicinato milioni di cittadini a un nuovo modo di utilizzare i propri documenti”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti. “Oggi, con IT-Wallet, compiamo un salto in avanti: ampliamo le possibilità offerte dall’identità digitale e introduciamo maggiori garanzie di sicurezza, più documenti e nuove funzionalità, in linea con gli obiettivi europei. L’Italia si trova nel gruppo di testa dei Paesi europei che stanno rilasciando i propri portafogli di identità digitale”.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz