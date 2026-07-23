IT-Wallet: al via i test per le aziende e i servizi dei privati

Butti: “Un portafoglio digitale per accedere più velocemente a servizi pubblici e privati”

Nell’IT Wallet oltre alla patente e alla tessera sanitaria, presto arriveranno molti altri servizi offerti dai privati. Come avevamo anticipato su Key4Biz, oltre alla patente di guida e alla tessera sanitaria, a breve nel portafoglio digitale IT-Wallet sarà possibile disporre di diversi documenti, come l’ISEE, il titolo di studio, la laurea, l’iscrizione scolastica, la residenza, la tessera elettorale, ma anche abbonamenti a trasporti, teatro e palestra. Ma il sistema IT-Wallet entra ora in una nuova fase del suo percorso di sviluppo, aprendo ai test con le aziende private.

È infatti disponibile un ambiente di test nazionale dedicato ai fornitori privati di portafogli digitali, un passaggio fondamentale per accelerare l’avvio del nuovo ecosistema. Con l’apertura dei test di IT‑Wallet ai fornitori privati, il portafoglio digitale italiano potrà ospitare non solo documenti e credenziali pubbliche, ma anche strumenti di pagamento digitali e servizi business-to-consumer, a patto che rispettino gli standard di sicurezza e interoperabilità definiti dal sistema pubblico.

A guidare l’iniziativa è il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, responsabile dell’infrastruttura centrale del sistema e dell’emissione digitale degli attestati elettronici pubblici e delle informazioni di identificazione personale, e con PagoPA S.p.A., gestore dell’app IO e fornitore dell’IT-Wallet pubblico.

“Con 12 milioni di attivazioni nell’ultimo anno e mezzo, i documenti digitali in app IO sono entrati nella quotidianità dei cittadini grazie a IT-Wallet. L’apertura dell’ambiente di test di IT-Wallet agli operatori privati rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un ecosistema nazionale di identità digitale ed attestati elettronici interoperabili, capace di valorizzare l’innovazione pubblica e privata a vantaggio di cittadini e imprese. IT-Wallet non sostituisce obbligatoriamente i documenti fisici ma offre, a chi lo desidera, un portafoglio digitale per accedere più velocemente a servizi pubblici e privati” ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

Come richiedere l’accesso ai test

Pensato per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati, il Sistema IT-Wallet consentirà di gestire in modo sicuro identità digitale, documenti e attestati elettronici, favorendo interazioni più semplici e immediate sia online sia nel mondo fisico. L’ecosistema sarà composto da un portafoglio digitale pubblico integrato nell’app IO, sviluppato da PagoPA S.p.A., e da portafogli digitali privati messi a disposizione da operatori di mercato, tutti conformi a standard comuni di sicurezza, interoperabilità, protezione dei dati ed erogazione dei servizi.

Le aziende interessate possono richiedere l’accesso all’ambiente di test rivolgendosi all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’ambiente di sperimentazione consente agli operatori di testare concretamente le proprie soluzioni tecnologiche sui principali casi d’uso del Sistema IT-Wallet in un contesto sicuro e controllato, utilizzando dati non riferibili a cittadini reali.

L’apertura dell’ambiente di test, avvenuta a maggio 2026, rappresenta un passaggio strategico verso l’attivazione del sistema: consente infatti ai fornitori privati di verificare l’interoperabilità delle proprie soluzioni con l’infrastruttura nazionale e di contribuire, attraverso la sperimentazione, al progressivo consolidamento dell’intero ecosistema IT-Wallet.

L’impianto normativo

L’avvio delle nuove funzionalità del Sistema IT-Wallet e l’apertura agli utenti avverranno con il completamento del quadro normativo nazionale, previsto dall’articolo 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I due decreti attuativi previsti dalla norma, il DPCM relativo a ruoli e governance del sistema e il DPCM concernente il funzionamento del sistema e l’adozione delle linee guida, sono stati firmati e sono prossimi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il quadro regolatorio sarà inoltre completato da ulteriori atti già consolidati, tra cui i decreti del Dipartimento per la trasformazione digitale sulle specifiche tecniche di funzionamento del sistema e sul trattamento dei dati personali, elaborato con il Garante per la protezione dei dati personali, e il regolamento AgID che disciplinerà le modalità di adesione delle diverse entità all’ecosistema.

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