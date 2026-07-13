A breve sull’app IO - e in particolare nel portafoglio digitale IT-Wallet – sarà possibile avere, in modo facoltativo, anche l’ISEE, il titolo di studio, la laurea, l’iscrizione scolastica, la residenza e la tessera elettorale.

Oltre alla patente di guida e alla tessera sanitaria, a breve sull’app IO – e in particolare nel portafoglio digitale IT-Wallet – sarà possibile avere, in modo facoltativo, anche l’ISEE, il titolo di studio, la laurea, l’iscrizione scolastica, la residenza e la tessera elettorale.

Queste novità sono contenute nelle “Linee Guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione” – che Key4Biz ha visionato – firmate dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, queste Linee Guida consentiranno la nuova sperimentazione dell’IT-Wallet, che sarà aperto non solo ai soggetti pubblici, ma anche privati. AgID è responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione e mantenimento dell’elenco dei soggetti registrati al Sistema IT-Wallet, mentre il sito web di riferimento del Sistema IT-Wallet sarà raggiungibile all’indirizzo https://wallet.gov.it

Le Linee Guida definiscono le modalità di sperimentazione, adozione e aggiornamento delle specifiche tecniche e le modalità di registrazione al Sistema IT-Wallet per assicurarne adeguati livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza nel rispetto del Regolamento eIDAS.

IT-Wallet, ecco i nuovi “attestati elettronici” a breve disponibili su richiesta dei cittadini sull’App IO

Durante la sperimentazione, gli utenti dell’app IO potranno fare richiesta – non sarà un obbligo, ma una scelta facoltativa – dei seguenti “attestati elettronici”:

indicatore della situazione economica equivalente ISEE , i cui dati sono resi disponibili dall’INPS.

, i cui dati sono resi disponibili dall’INPS. titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica , i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’istruzione e del merito.

, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’istruzione e del merito. titolo accademico conseguito e iscrizione all’istituzione di formazione superiore , i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’università e della ricerca.

, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’università e della ricerca. residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di età, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno (ANPR).

e soglie di età, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno (ANPR). Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze

– Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze Patente di guida mobile , che è resa disponibile esclusivamente attraverso la Soluzione di IT- Wallet Pubblica e può essere presentata anche ai fini di riconoscimento dell’utente sul territorio italiano , i cui dati sono resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti

, che è resa disponibile esclusivamente attraverso la Soluzione di IT- Wallet Pubblica , i cui dati sono resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Carta europea della disabilità, che è resa disponibile esclusivamente attraverso la Soluzione di IT-Wallet Pubblica, i cui dati sono resi disponibili dall’INPS.

Delega.

In Italia potremmo andare in giro sempre più lasciando a casa il portafogli tradizionale, la patente di guida digitale è anche un documento di riconoscimento

Da notare che la patente di guida digitale potrà essere usata come documento di riconoscimento in tutta Italia: significa, che potremmo andare in giro, soprattutto in questo periodo di vacanze estive, solo con lo smartphone.

Servirà l’app CieID e non SPID, per richiedere i documenti d’identità

Inoltre, servirà avere l’app CieID, non sarà quindi sufficiente SPID, per richiedere l’Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale, ossia

Il documento che attesti l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un’altra persona fisica o una persona giuridica

Entro trenta giorni dall’adozione di queste specifiche tecniche, AgID definisce, in sede di prima applicazione, con proprio regolamento, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’ACN, le procedure amministrative necessarie alla registrazione al Sistema IT-Wallet, comprensive dei contenuti della relazione tecnica che i soggetti che domandano la registrazione.

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