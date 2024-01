IT, spesa mondiale a 5 trilioni di dollari nel 2024

Continua la trasformazione digitale delle imprese a livello globale e aumenta la spesa in soluzioni IT, trainata soprattutto dal cloud, meno dall’intelligenza artificiale (al momento). I nuovi dati Gartner e IDC.

Cresce la spesa globale IT, stimato un +6,8% quest’anno

Crescono gli investimenti delle imprese nel mercato delle soluzioni IT (Information Technologies) e secondo stime Gartner entro la fine del 2024 la spesa globale potrebbe raggiungere i 5 trilioni di dollari, in crescita del 6,8% sul 2023.

Un valore in lieve diminuzione rispetto al tasso di crescita del +8% rilevato il trimestre passato, ma che vede incrementare la spesa soprattutto in software e servizi, attesi rispettivamente a 1,02 trilioni di dollari (+12%) e 1,51 trilioni di dollari (+8,7%) per l’anno in corso.

L’intelligenza artificiale generativa non sembra aver svolto un ruolo determinante, in questa corsa, secondo i ricercatori, e nel breve termine non lo avrà, in termini di aumento della spesa IT mondiale.

Le imprese continueranno ad impiegare le soluzioni IT in vari modi, spostandole dal back al front office, con ricavi in crescita. Il cloud continuerà a giocare un ruolo chiave in questo trend estremamente positivo dell’IT globale.

Trasformazione digitale necessaria, ma il cambiamento stanca

Una trasformazione digitale quindi molto lunga, che nel commento dai dati è vista come fonte di stanchezza peer i CIO. Cambiare è faticoso e richiede tempo e risorse, tanto che a volte potrebbe anche rovesciarsi nel suo contrario, cioè la resistenza al cambiamento.

La spesa in soluzioni IT a livello globale, come detto, è vista crescere di quasi il 7% durante il 2024, contro il +3,3% registrato nel 2023.

Tornando al cloud, secondo altre stime IDC, la spesa in infrastrutture di calcolo e storage è aumentata del 3% nel solo terzo trimestre 2023 a 25,4 miliardi di dollari. Un dato che secondo gli esperti, in questo caso, è fortemente connesso all’impiego esponenziale di soluzione di intelligenza artificiale generativa.

Per il periodo di tempo compreso tra il 2023 ed il 2027, la spesa mondiale nelle infrastrutture cloud (elaborazione e storage) potrebbe raggiungere un tasso medio annuale del 10,6%, a 260 miliardi di dollari