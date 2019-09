Dall’8 al 10 ottobre avrà luogo a Norimberga il più grande evento per numero di espositori dedicato alla cybersecurity: un congresso, 350 presentazioni, tantissime innovazioni e spazio per le start up.

Nuovi modelli di pagamento, interconnessione globale delle catene di produzione, eHealth. La digitalizzazione migliora il nostro modo di vivere e lavorare ma nasconde anche molte insidie: i crimini informatici minacciano ogni settore e sono in costante evoluzione e aumento.

Da qui l’importanza di un evento quale è it-sa, che con circa 700 espositori nel 2018 è la più grande manifestazione fieristica B2B dedicata alla cybersecurity contribuendo annualmente alla diffusione delle ultime soluzioni e innovazioni. L’ultima edizione ha ospitato oltre 14 mila visitatori e per diversi anni it-sa ha registrato una crescita a due cifre di espositori e visitatori a riprova del grandissimo interesse per il settore. Per rispondere alla crescente richiesta, it-sa 2019 vedrà l’aggiunta del padiglione 11.

Ancora una volta, come negli anni precedenti, saranno presenti le aree Startup@it-sa, pavillion di vari paesi e un ampio programma di circa 350 presentazioni che faranno chiarezza su questioni quali aspetti giuridici, tendenze, uso di intelligenza artificiale, IT security per l’industria 4.0 e le infrastrutture critiche.

Il 7 ottobre, giorno precedente l’apertura di it-sa, inizieranno inoltre a Norimberga come da tradizione il congresso Congress@it-sa con la conferenza annuale degli IT Security Officer a livello statale e municipale e UP19@it-sa, competizione tra start up per convincere una giuria di esperti e investitori e vincere un coaching individuale con Digital Hub Cybersecurity e l’IT Security Cluster Bavarese.

L’elenco degli espositori 2019 e il programma collaterale completo sono disponibili sul sito www.it-sa.de/en rispettivamente alle sezioni Exhibitors & Product e Programme.

Biglietti gratuiti

Iscrivendosi alla newsletter di it-sa è possibile ricevere un biglietto gratuito giornaliero per la manifestazione. Ulteriori biglietti sono acquistabili online.

Tutti gli eventi sulla sicurezza firmati NürnbergMesse

NürnbergMesse conferma il proprio know-how in ambito sicurezza portando avanti svariati eventi B2B che coprono ogni aspetto del comparto: accanto a it-sa e it-sa India, fanno parte del security cluster anche Enforce Tac (Law Enforcement), FeuerTrutz e FIRE & SECURITY INDIA EXPO (Prevenzione Antincendio), Perimeter Protection (Protezione perimetrale di aree aperte ed edifici) e U.T.SEC (Droni e Tecnologie a controllo remoto per la sicurezza) per un totale di circa 1,600 espositori e 41,000 visitatori da tutto il mondo.

Riferimenti in Italia

Chiunque desiderasse maggiori informazioni sull’evento può contattare la Filiale Italiana dell’Ente Fieristico NürnbergMesse Italia Srl al numero 02 36753260 o per email info@nm-italia.it