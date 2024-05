Istat, l’85% dei giovani sta sui social e l’8,4% è sempre connesso

Internet e social network pane quotidiano dei nostri ragazzi, le relazioni online non sono alternative a quelle dirette.

I nativi digitali fra gli 11 e i 19 anni residenti in Italia sono 5 milioni 140mila. Internet e social network sono pane quotidiano per i nostri ragazzi, basti pensare che il 79% degli intervistati dell’indagine Istat su ‘Bambini e ragazzi 2023’ ha risposto via smartphone o tablet al questionario.

Bambini e ragazzi – indagine 2023: quasi l'85% dei ragazzi tra 11 e 19 anni dispone di un profilo su un social network; l'8,4% dice di essere continuamente online o al telefono con gli amici (chat, chiamate, videochiamate, ecc.)



Quasi l’85% dei ragazzi fra 11 e 19 anni dispone di un profilo su almeno un social network, percentuale che sale al 97% nella fascia di età fra 17 e 19 anni.

Le ragazze sono più connesse dei ragazzi (86,4% contro 83,4%).

I ragazzi del Mezzogiorno sono i più attivi sui social.

Gli stranieri sono meno social e i ragazzi cinesi sono i meno connessi (69%).

L’8,4% è sempre online con gli amici, il 40,3% è online più volte al giorno.

C’è da dire che il fatto di essere online non esclude rapporti sociali diretti. Anzi.

I contatti virtuali non sono alternativi a quelli diretti.

La speranza è riposta nella loro voglia di vivere in coppia, prospettiva scelta dal 74,5% di loro e molti pensano al matrimonio (72,5%).

Sette ragazzi su dieci vogliono avere figli, e anche più di uno.

Un ragazzo su tre dichiara di avere paura del futuro e il 34% vorrebbe vivere all’estero.

