Israele ha spiato le telefonate dei civili palestinesi

Oggi in primo piano l’inchiesta del Guardian sulle telefonate dei palestinesi spiate da Israele.
Un milione di dati ogni ora è stato trasferito per 3 anni nel cloud di Azure presso in un data center di Microsoft nei Paesi Bassi.
Nelle TLC, in Italia si chiude la seconda consultazione pubblica sul rinnovo delle frequenze. Due i modelli in lizza: il rinnovo misto e quello integrale, entrambi con riserve garantite a iliad ed eventuali nuovi entranti.
Infine, duro colpo inferto alla pirateria audiovisiva, con lo smantellamento di una rete di IPTV illegali, con giro d’affari da 10 milioni di euro al mese.
Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter