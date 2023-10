Israele e Gaza, come i droni cambiano la guerra

Dopo un anno e mezzo di guerra in Ucraina, ora anche questa nuova drammatica fase della crisi israeliano-palestinese vede incrementare l’impiego di droni da combattimento sui campi di battaglia.

Secondo esperti ed analisti, i miliziani di Hamas hanno lanciato contro Israele uno sciame di droni da combattimento sia via mare, sia via terra. L’obiettivo era cogliere di sorpresa il nemico e purtroppo gli è riuscito, causando centinaia di vittime soprattutto tra i civili.

Su chi sia il fornitore (o siano i fornitori) di questa flotta di droni militari ancora non si è certi al 100%, ma gli stessi analisti hanno puntato il dito sull’Iran e in particolare sulla società tecnologica cinese DJI, specializzata nella produzione di velivoli senza pilota.

Video of how Hamas started the operation by attacking and destroying strategic positions using Iranian drone technology and then blew up holes in the fence allowing Hamas’ members to infiltrate inside Israel. pic.twitter.com/OZWZ9q2QHC