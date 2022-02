C'è tempo fino al 18 marzo per presentare le offerte per il bando isole minori nel quadro del Pnrr.

Pubblicato sul sito del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale (Mitd) il bando di gara da 45 milioni di euro con i fondi del PNRR per la copertura a banda ultralarga delle isole minori delle regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna. La gara riguarda la progettazione, la fornitura e posa in opera dei cavi sottomarini in fibra ottica e relativa manutenzione. È possibile presentare le offerte entro le ore 13.00 del 18 marzo 2022. I lavori dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023 e la manutenzione assicurata fino al 31 dicembre 2028.

Leggi anche: Banda ultralarga, il flop della prima mini-gara PNRR un’occasione per rivedere i mega-bandi ‘Italia 1 Giga’ e ‘5G Italia’

Il “Piano isole minori” prevede la realizzazione delle attività necessarie per dotare le isole minori di un backhaul ottico abilitante lo sviluppo della banda ultralarga, l’incremento della copertura delle reti radiomobili e che assicuri, anche, l’evoluzione verso i servizi 5G. Il backhaul ottico dovrà essere accessibile a tutti gli operatori mediante Punti di Accesso al Backhaul Sottomarino (P.A.B.S.) che sono stati individuati in base al criterio della minore distanza dalle dorsali ottiche esistenti, dall’eventuale Punto di Consegna Neutro (P.C.N.), se presente nell’isola, e dall’approdo del cavo sottomarino.