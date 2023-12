Islam in Francia: il 21,53% dei nuovi nati ha un nome arabo

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

E’ stato il primo Paese europeo a subìre un omicidio da un attentatore legato all’estremismo arabo dopo l’attacco di Hamas a Israele. Ed è anche stato il primo Paese a vietare le manifestazioni pubbliche in sostegno dell’organizzazione terroristica. Non è un caso, perché l’Islam in Francia è una presenza davvero molto ingombrante.

C’è il pericolo di una guerra civile?

La comunità araba e musulmana è talmente imponente da far temere una sorta di guerra civile sul territorio nazionale. Non è una esagerazione: nel 2005 interi quartieri abitati da arabi, praticamente dei ghetti, hanno visto una rivolta che aveva fatto temere il peggio e nel 2020 due lettere sono state inviate da generali e ufficiali dell’esercito al presidente Macron. La prima è stata firmata da 25 militari, la seconda ha raggiunto i 100mila firmatari e ha trovato il favore politico di alcuni partiti come quello di Marine Le Pen. I militari sostengono che la società francese sia sull’orlo del collasso proprio a causa dell’islamismo e si accusa il presidente di aver fatto “concessioni” alle persone di fede islamica proprio nel momento in cui l’esercito del Paese versava il sangue per combatterlo in Afghanistan, Mali e Repubblica Centroafricana. Toni sicuramente non leggeri, tanto più perchè si parla esplicitamente di una guerra civile. Esiste questo pericolo? Guardiamo i dati.

Quanto pesa l’Islam in Francia

Come si può vedere nel grafico sopra, la religione islamica è la seconda religione del Paese. Questo se non si vuole contare l’ateismo come religione, ma è giusto tenerne conto perché il cristianesimo, pur essendo la principale fede per i francesi risulta decisamente ridimensionato rispetto al totale della popolazione. Siamo sull’ordine del 51% per i cristiani e del 7% per i musulmani. Per avere un’idea più completa basta pensare che in Italia i non credenti sono il 15% della popolazione, i musulmani il 3,7% e i cristiani il 66,7%. Ma il vero problema della Francia non sono tanti i numeri assoluti, quanto la distribuzione geografica e la ghettizzazione che i migranti hanno subìto negli anni.

L’Islam in Francia è una presenza ingombrante

Secondo la Direction générale de la Sécurité intérieure, i servizi segreti francesi, nel paese sarebbero 150 i quartieri fuori dal controllo delle istituzioni e comandati da reti più o meno informali legate allo jihadismo e all’Islam in Francia. Stiamo parlando certamente di banlieu e zone-dormitorio nelle grandi città, ma il fenomeno riguarda sempre più anche villaggi fuori dalle zone urbane. Sempre i dati dell’Insee, l’Istat francese, rivelano che nel 2019 il 21.53% di tutti i nuovi nati in Francia hanno un nome arabo. Nel 1969 i neonati con nomi arabi rappresentavano soltanto il 2,6% del totale. Nell’arco di quarant’anni esatti è avvenuta una vera e propria rivoluzione demografica che, dopo aver riscritto il volto di intere periferie e città, si appresta a modificare nel profondo l’identità francese.

Il fenomeno migratorio e la crescita dell’Islam in Francia

L’islamizzazione, dunque, è qualcosa di decisamente reale in Francia e, a differenza dell’Italia, affonda le sue radici nella storia colonizzatrice del Paese. Nonostante ciò, anche il fenomeno migratorio negli anni è cresciuto. nel solo 2019, anno decisamente più indicativo del 2020, il Ministero dell’Interno ha rilasciato 274.676 permessi di residenza, 36.276 titoli di soggiorno di natura umanitaria e ricevuto 177.822 richieste d’asilo. La maggior parte di questi soggetti proveniva da Paesi a maggioranza musulmana. Inoltre, sono tra i 300mila e i 400mila i clandestini attualmente presenti sul territorio, che come tali purtroppo non possono ambire ad alcun tipo di emancipazione economica.

Fonte: Insee

I dati sono aggiornati al: 2019-2020