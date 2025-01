I servizi digitali di INPS ancora non sono in grado di far fronte a un elevato numero di utenti? Come sono stati spesi i fondi del PNRR?

Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente? Ce lo chiediamo nel giorno in cui non riusciamo – e chissà quanti altri cittadini – né dal sito dedicato dell’INPS né con l’App nuova di zecca con i fondi PNRR a inviare la domanda per richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la cui campagna per il rinnovo inizia proprio oggi.

Da desktop a un certo punto si è visualizzata la seguente schermata di errore, probabilmente a causa dell’elevata richiesta da parte dei cittadini.

Ma questa non può essere una giustificazione.

I servizi digitali di INPS ancora non sono in grado di far fronte a un elevato numero di utenti?

Come sono stati spesi i fondi del PNRR affidati a INPS?

E poi che dire della nuova App da poco rilasciata da INPS?

Dal 31 dicembre scorso, si legge sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è disponibile la nuova funzionalità chiamata “Acquisisci dichiarazione”, che permette di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata.

Abbiamo provato, ma non è possibile effettuare l’ultima fase: non si riesce a cliccare sulla voce ‘sottoscrivi’.

