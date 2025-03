Iris 2 compatibile con il 5G, caratteristiche tecniche. La costellazione in PDF

Quali sono le caratteristiche tecniche di Iris 2, la costellazione europea su cui scommette la Ue per non dipendere da Starlink? Il consorzio Space RISE (Space Consortium for Resilient, Interconnected and Secure Europe) è promosso dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e da un pool di operatori composti da Eutelsat, SES e Hispasat.

Il primo contratto è stato siglato il 16 dicembre 2024.

Il costo complessivo della costellazione è di 10,6 miliardi di euro.

Iris 2, caratteristiche tecniche del progetto. presentazione in PDF

Caratteristiche tecniche

La costellazione al completo prevede 264 satelliti in orbita High-Leo (1200 Km), 18 satelliti in orbita MEO (8000 km) e 10 satelliti in orbita Low-Leo (<750 km).

Per quanto riguarda al connettività, è prevista una RAN 5G rigenerativa in LEO e Meo; supporto per servizi in modalità trasparente; supporto per connettività diretta satellite Ue-satellite Ue; completa integrazione nella core network 5G.

Reti non terrestri 5G in banda KU e KA; terminali VSAT in ambo le bande; servizi satellitari di banda largs mobile (ad esempio broadband residenziale, trasporti, trunking satellitare B2B).

Fra i vantaggi la compatibilità con gli standard di sicurezza 3GPP e l’abbassamento delle barriere all’entrata per altri operatori satellitari, lato spazio, terra e utenti finali. Infine, le sinergie potenziali con i principali Verticals (trasporti, automotive, ferrovie, comunicazioni critiche ecc.).

Di seguito un commento pubblicato su Linkedin da parte di Marco Lisi Turriziani, Inviato Pseciale per lo Spazio del Ministero degli esteri e membro del board dell’ASI 8Agenzia Spaziale Italiana).

Iris 2, obiettivo indipendenza e autonomia per la comunicazione Ue

L’obiettivo di Iris 2 è fornire un servizio digitale autonomo e sovrano a ogni stato membro dell’Unione Europea. La connettività spaziale è indispensabile, è l’opzione più affidabile quando i sistemi di telecomunicazione terrestri non esistono o sono stati danneggiati, ad esempio a causa di un conflitto o da una calamità naturale.

Il programma fornirà un’ampia gamma di servizi ai governi e ai cittadini europei.

Il sistema consente la sorveglianza dei confini e delle aree remote.

Il programma è indispensabile per la protezione civile, in particolare in caso di crisi o calamità naturali.

Migliora la distribuzione degli aiuti umanitari e la gestione delle emergenze marittime, sia per la ricerca che per il salvataggio.

Numerose reti connesse intelligenti (energia, finanza, assistenza sanitaria, data center, ecc.) saranno monitorate grazie alla connettività fornita da Iris 2.

Il sistema consentirà inoltre la gestione di varie infrastrutture: traffico aereo, ferroviario, stradale e veicolare.

A ciò si aggiungono servizi di telecomunicazione istituzionali per le ambasciate, ad esempio, e nuovi servizi di telemedicina per l’intervento in aree isolate. Infine, Iris 2 migliorerà la connettività in aree di interesse strategico per la politica estera di sicurezza e difesa: Europa, Medio Oriente, Africa, Artico, regioni atlantiche e baltiche, Mar Nero e Mar Mediterraneo.

