Iran, Teheran colpisce Hormuz e basi Usa. Raid statunitensi e sauditi in Iraq – Diretta

(Adnkronos) – Tregua a rischio tra Usa e Iran con la ripresa degli scontri dopo una breve pausa, mentre risale il prezzo del petrolio, secondo le ultime news di oggi mercoledì 29 luglio. “Alle 17:45 ET di oggi”, prima della mezzanotte italiana, “le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno lanciato diversi missili balistici dall’Iran in un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze statunitensi con base in Medio Oriente. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati con successo. Le forze statunitensi rimangono vigili e in uno stato elevato di prontezza”, scrive il Centcom su X.

Il Centcom riferisce inoltre che il Comando Centrale degli Stati Uniti e le Forze Armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”. Negli attacchi statunitensi e sauditi sono stati uccisi almeno 10 membri di un’ex alleanza paramilitare irachena.

L’esercito giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto cinque missili iraniani. “Questa mattina le difese aeree hanno intercettato cinque missili provenienti dall’Iran e diretti verso il territorio del regno”, ha detto in un comunicato il portavoce dell’esercito giordano, aggiungendo che i missili sono stati “intercettati e abbattuti”.

Mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito e fermato tre petroliere nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato oggi dai media iraniani, nonostante la recente tregua negli scontri tra Washington e Teheran. “Tre petroliere che violavano le norme, ignorando i nostri avvertimenti e continuando a navigare su una rotta pericolosa e illegale, sono state colpite e fermate”, ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim.

Secondo quanto riporta Ynet News, “Teheran ha respinto la proposta dell’Oman per la gestione congiunta dello Stretto di Hormuz perché non ha alcuna possibilità di successo”.

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