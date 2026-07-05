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Iran, preghiera funebre per Khamenei: ci sono tre figli ma non Mojtaba

Iran, preghiera funebre per Khamenei: ci sono tre figli ma non Mojtaba

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Iran, preghiera funebre per Khamenei: ci sono tre figli ma non Mojtaba Adnkronos

(Adnkronos) – E’ iniziata a Teheran la preghiera funebre per l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti, tra le centinaia di migliaia di persone in piazza, anche i tre figli di Khamenei, Masoud, Meysam e Mostafa, ma non Mojtaba, la nuova Guida suprema dell’Iran rimasto ferito nel raid. 

L’Irna riporta che a guidare la preghiera funebre per Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel raid è l’ayatollah Jafar Sobhani, una delle più alte figure religiose dell’Iran. Accanto alla bara di Khamenei c’è quella della nipote Zahra Mohammadi Golpayegani, che aveva solo 14 mesi quando è stata uccisa nel raid. 

Presenti alla cerimonia anche il presidente Masoud Pezeshkian, il presidente dell’Assemblea consultiva Mohammad Bagher Ghalibaf e il capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei. All’evento ci sono anche il comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Esmail Qaani, e il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Ahmad Vahidi. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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