Iran, Pasdaran chiudono Hormuz e annunciano attacco a flotta Usa in Bahrein – Diretta

(Adnkronos) – Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Usa, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello Stretto di Hormuz e l’attacco alla “Quinta Flotta statunitense in Bahrein”. Il Comando Centrale Usa comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid, della durata di 7 ore, contro obiettivi militari vicini allo Stretto e sulle coste dell’Iran.

Intanto Trump – che ha accusato nuovamente l’Iran di essere “il bullo del Medio Oriente” – fa retromarcia sulla ‘tassa’ del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello Stretto: al posto del risarcimento, accordi commerciali. Il tycoon ha poi minacciato di estendere gli attacchi la prossima settimana, prendendo di mira centrali elettriche e ponti, se Teheran non accetterà un accordo su Hormuz.

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