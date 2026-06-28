Iran, nuovi raid Usa e tregua in bilico. Teheran: “Determinati a difenderci da aggressione” – Diretta

(Adnkronos) –

Tregua tra Iran e Stati Uniti in bilico. Donald Trump ha confermato che le forze Usa hanno attaccato “depositi di missili e droni” e altri siti in Iran e ha minacciato di “concludere” con la forza “militare il lavoro iniziato”. “Velivoli Usa hanno attaccato siti iraniani usati come depositi di missili e droni, radar costieri, per aver violato ancora una volta l’accordo di cessate il fuoco!”, ha scritto il presidente Usa su Truth nelle ultime ore accusando Teheran di aver violato il cessate il fuoco. E ha alzato i toni con un monito in cui ha affermato che “potrebbe arrivare un momento in cui potremmo non essere più in grado di essere razionali e trovarci costretti a concludere” con la forza “militare il lavoro che abbiamo iniziato con tanto successo. Se accadesse, la Repubblica islamica dell’Iran smetterebbe di esistere”.

L’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein in risposta ai massicci raid americani che poche ore prima avevano colpito almeno dieci obiettivi militari e diverse località nell’area dello Stretto di Hormuz. E afferma di essere “determinato a difendere” la sua “sovranità”. La Repubblica islamica “condanna con forza i raid aerei effettuati alle prime ore di domenica dall’esercito terroristico americano contro vari siti di sorveglianza e monitoraggio lungo la costa meridionale del Paese”. Una nota del ministero degli Esteri insiste sulla “determinazione a difendere la sovranità nazionale dell’Iran” di fronte all’ “aggressione” americana.

Le ultime notizie di oggi domenica 28 giugno in diretta sul conflitto.

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