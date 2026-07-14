Iran, nuovi attacchi Usa. Raid di Teheran su due navi a Hormuz: un morto – Diretta

(Adnkronos) – Nuovi attacchi degli Usa sull’Iran nella notte. A riferirlo è il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Una “missione di cinque ore” in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l’Iran”.

Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell’equipaggio e ferendone altri otto. “Il ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale”, ha scritto il ministero su X.

Il cessate il fuoco è tra Usa e Iran è di fatto saltato. Ma un accordo è ancora “possibile” secondo il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Gli Stati Uniti stanno eliminando “tutte le capacità” del Paese legate allo Stretto di Hormuz e alla fine potrebbero arrivare a controllare l’intera area, ha inoltre affermato il tycoon.

Qualche ora dopo le parole di Trump, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, dopo che il paese del Golfo aveva esortato i cittadini a mettersi al riparo al suono di una sirena d’allarme. “Sono stati presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l’edificio residenziale delle forze statunitensi in Bahrein”, ha riferito la televisione di stato iraniana Irib citando le Guardie Rivoluzionarie. Tutte le notizie di oggi martedì 14 luglio in diretta.

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