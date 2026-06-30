Iran, media: domani colloqui indiretti con Usa su Hormuz

(Adnkronos) – ﻿Colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti si terranno domani in Qatar alla presenza dei mediatori. E’ quanto sostiene Al Arabiya, citando fonti secondo le quali negoziati si concentreranno sullo Stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione.

Secondo le stesse fonti, l’Iran dovrebbe ricevere entro la fine della settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi congelati nell’ambito del memorandum d’intesa per concludere la guerra. È inoltre previsto che oggi entrambe le delegazioni incontrino il primo ministro del Qatar e mediatori pakistani a Doha.

Poco prima il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, aveva smenttito le affermazioni del presidente Donald Trump su una possibile riunione tra delegazioni dei due Paesi oggi a Doha. Secondo Teheran, l’appuntamento in Qatar riguarda esclusivamente l’attuazione delle clausole del memorandum d’intesa. “Ciò che verrà fatto a Doha è una discussione sull’attuazione delle clausole del memorandum d’intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati, questione che riguarda la parte qatariota”, ha dichiarato Baghaei, citato dall’agenzia Tasnim.

Baghaei è intervenuto anche sul dossier dello Stretto di Hormuz, sostenendo che “non c’è bisogno di alcun intervento da parte di altri Paesi” e criticando le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. “Commentare ogni cosa non è segno di responsabilità né conferisce credibilità alla Francia”, ha affermato il portavoce, sottolineando che tutti i Paesi dovrebbero “riconoscere correttamente i confini e lasciare che le cose seguano un corso logico”.

Il portavoce iraniano ha affermato che ogni interferenza esterna rischia di aggravare ulteriormente la situazione nella regione. L’Iran risponderà a qualsiasi violazione del memorandum d’intesa da parte degli Stati Uniti. Non lasceremo impunita alcuna azione. Come hanno dimostrato le potenti forze armate iraniane, qualsiasi atto di aggressione contro gli obiettivi della Repubblica islamica dell’Iran riceverà una risposta immediata e decisa”, ha dichiarato Baghaei ai giornalisti durante una conferenza stampa. “Tali azioni costituirebbero una violazione dell’articolo 1 del memorandum d’intesa. Naturalmente, se tali violazioni dovessero ripetersi e persistere, la prosecuzione di questo processo incontrerà delle difficoltà”, ha aggiunto.

Nel frattempo il Qatar ha confermato l’arrivo a Doha dell’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Il portavoce del ministero degli Esteri qatariota, Majed Al Ansari, ha precisato che i due emissari statunitensi non avranno incontri diretti con la delegazione iraniana, ma vedranno esclusivamente i rappresentanti dei Paesi mediatori.

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