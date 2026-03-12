Iran, l’attacco ai data center AWS negli Emirati e l’impatto su 11 milioni di residenti

Il raid attribuito all’Iran contro un data center AWS negli Emirati Arabi Uniti avrebbe provocato blackout e disservizi diffusi per 11 milioni di residenti. L'analisi del Guardian.

Un attacco con droni attribuito all’Iran contro un data center di Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti ha provocato incendi e interruzioni di corrente, causando una catena di disservizi digitali che ha colpito milioni di utenti nelle principali città del Paese.

A ricostruire l’episodio è un articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian, che descrive l’operazione come quello che molti osservatori considerano il primo bombardamento deliberato di una struttura commerciale dedicata alla gestione dei dati.

Secondo quanto riportato dal Guardian, nel giro di poche ore altri impianti nella regione del Golfo sono stati coinvolti o minacciati, tra cui una struttura in Bahrain. La televisione di Stato iraniana avrebbe rivendicato l’operazione sostenendo che questi centri dati supporterebbero attività militari e di intelligence dei Paesi considerati nemici di Teheran.

Gli effetti immediati sulla vita quotidiana

Le conseguenze si sono manifestate rapidamente nella vita quotidiana degli Emirati Arabi Uniti. Secondo la ricostruzione del Guardian, circa 11 milioni di residenti hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo di servizi digitali essenziali, dalle applicazioni bancarie alle piattaforme di mobilità urbana, fino ai sistemi di consegna e-commerce.

Gli Emirati puntano sull’AI come nuovo motore economico

L’attacco arriva in una fase strategica per gli Emirati Arabi Uniti, che stanno investendo miliardi di dollari per trasformarsi in un hub globale dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali.

Come sottolinea il Guardian, la strategia del Paese si basa su tre elementi principali: disponibilità di energia a costi relativamente bassi, la capacità finanziaria garantita dai fondi sovrani e una posizione geografica che consente di collegare reti e data center tra Europa e Asia. In questo scenario, gli Emirati puntano ad attrarre operatori cloud, aziende tecnologiche e progetti di ricerca legati all’AI.

La nuova vulnerabilità geopolitica dei data center

L’episodio evidenzia una questione destinata a diventare centrale nel prossimo decennio: la sicurezza fisica delle infrastrutture digitali. Come evidenziato nell’analisi del quotidiano britannico, i data center – un tempo considerati asset tecnologici relativamente neutrali – stanno diventando sempre più bersagli strategici in contesti di tensione geopolitica.

La concentrazione di capacità computazionale e dati sensibili rende queste strutture potenziali obiettivi militari o simbolici, con effetti che possono estendersi ben oltre il territorio in cui sono situate.

Verso difese dedicate per le infrastrutture digitali

Esperti di sicurezza e tecnologia avvertono che le tradizionali misure di protezione dei data center potrebbero non essere più sufficienti. Tra le ipotesi discusse vi è l’adozione di sistemi di protezione più avanzati, fino alla possibilità di integrare difese anti-drone o veri e propri sistemi di difesa aerea dedicati alle infrastrutture digitali critiche.

Per gli Emirati Arabi Uniti la questione assume anche una dimensione reputazionale. La capacità di dimostrare che data center e infrastrutture cloud sono difendibili diventa infatti un elemento cruciale per convincere investitori e aziende tecnologiche a continuare a sviluppare nel Paese progetti legati all’AI.

In gioco c’è una strategia economica più ampia: trasformare l’intelligenza artificiale e l’infrastruttura digitale nel “nuovo petrolio” dell’economia del Golfo. Ma, come osserva il Guardian, la credibilità di questo progetto dipenderà sempre più dalla sicurezza delle reti e delle strutture che lo rendono possibile.

