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Iran: Gozi (Pde), Ue al fianco di Parastoo Ahmadi e delle donne iraniane

Iran: Gozi (Pde), Ue al fianco di Parastoo Ahmadi e delle donne iraniane

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Iran: Gozi (Pde), Ue al fianco di Parastoo Ahmadi e delle donne iraniane Adnkronos

(Adnkronos) – “Il regime iraniano pensa di poter mettere a tacere una donna punendola per aver cantato. Si sbaglia. La voce di Parastoo Ahmadi è diventata la voce di milioni di donne che rifiutano di vivere nella paura. L’Europa deve stare al loro fianco, senza ambiguità”. Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo, intervenendo al sit-in organizzato oggi dal Pde davanti all’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a Bruxelles, in solidarietà con la cantante iraniana Parastoo Ahmadi e con tutte le donne iraniane che si battono per la libertà, la dignità e i propri diritti. 

“Condannare una donna per aver cantato – continua Gozi – significa colpire la libertà di tutte. Nessun regime può criminalizzare la voce di una donna né trasformare l’arte e la libertà in un reato. L’Europa deve continuare a sostenere chi in Iran si batte ogni giorno per i diritti e la dignità”, ha concluso Gozi a margine della manifestazione del Pde, alla quale era presente anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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