Iran e i 500 aerei Usa decollati da basi italiane, Bonelli: “Meloni ha mentito a Parlamento”. La replica della Difesa

(Adnkronos) – “Le dichiarazioni dell’onorevole Bonelli si fondano su una ricostruzione priva di fondamento. Il ministro Crosetto ha riferito al Parlamento con assoluta chiarezza che l’Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche, logistiche e di supporto previste dagli accordi vigenti, e non voli o missioni di natura cinetica. Questa è la realtà dei fatti”. Così in una nota il ministero della Difesa sulle affermazioni del deputato di Avs.



“A confermarlo vi è anche la successiva precisazione della Nato – precisano – che ha chiarito come il segretario generale Mark Rutte non abbia mai affermato che i ‘circa 500 voli’ richiamati fossero voli cinetici o impiegati in operazioni di attacco contro l’Iran. Quando alcune dichiarazioni hanno dato adito a interpretazioni errate, il Ministero della Difesa è intervenuto immediatamente per ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti sulla base dei dati ufficiali forniti dalle Forze Armate italiane. Dati che non sono oggetto di interpretazioni politiche, ma derivano dall’attività di donne e uomini che operano al servizio dello Stato nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica. Pertanto, chi accusa il Governo di aver mentito al Parlamento dovrebbe prima confrontarsi con i fatti e con le precisazioni ufficiali intervenute successivamente. I fatti restano immutati: l’Italia non ha autorizzato attività cinetiche contro l’Iran e il Governo ha riferito al Parlamento esattamente ciò che è accaduto”.

“Le dichiarazioni del segretario della Nato Rutte sono gravissime e sburgiardano Giorgia Meloni. Cinquecento voli americani a sostegno della guerra in Iran confermano purtroppo che il governo italiano ha mentito al Parlamento, ha tenuti nascosti al Parlamento 500 voli militari. Tutto quello che è successo tra Meloni e Trump è solo semplicemente una grande moina, una grande presa in giro. Il fatto è che l’Italia ha partecipato a questa guerra in Iran, una folle guerra, ma la cosa grave è che Giorgia Meloni ha tenuto nascosto al Parlamento che 500 aerei militari americani sono decollati e o sono atterrati sulle basi Nato italiane per andare a colpire l’Iran o per dare il supporto agli aerei militari. È un fatto di una gravità inaudita e Giorgia Meloni deve chiarire immediatamente il motivo di questa gravissima omissione”, ha detto Bonelli a margine della sua intervista a AdnTalks, all’Adnkronos.

“Il governo fornisca al Parlamento l’elenco dei 500 aerei militari statunitensi che, secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Nato Mark Rutte, sarebbero decollati dalle basi militari italiane per partecipare a Epic Fury, ovvero alla guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran. È questo il contenuto dell’interrogazione che mi accingo a presentare, nella quale chiedo al governo di indicare date, tipologie di aeromobili e relative funzioni dei velivoli che, secondo le parole del segretario generale della Nato, hanno partecipato alla guerra in Iran”, ha aggiunto.

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