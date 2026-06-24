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Iran, Bonelli: “500 voli Usa da basi italiane? Meloni ha mentito al Parlamento”

Iran, Bonelli: “500 voli Usa da basi italiane? Meloni ha mentito al Parlamento”

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Iran, Bonelli: “500 voli Usa da basi italiane? Meloni ha mentito al Parlamento” Adnkronos

(Adnkronos) – “Le dichiarazioni del segretario della Nato Rutte sono gravissime e sbugiardano Giorgia Meloni. 500 voli americani a sostegno della guerra in Iran confermano purtroppo che il governo italiano ha mentito al Parlamento. Ci viene da pensare che tutto quello che è successo tra Meloni e Trump sia semplicemente una grande presa in giro”. Così il leader dei Verdi Angelo Bonelli a margine della puntata di AdnTalks registrata presso il Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. 

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