Iran, attacchi Usa a Hormuz: risposta di Trump ai droni di Teheran

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti hanno effettuato raid aerei nella zona dello Stretto di Hormuz, nel sud dell’Iran. Gli attacchi, come ha annunciato il Centcom (il Comando Centrale americano), sono stati condotti contro obiettivi militari iraniani.﻿ In precedenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti nello Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump aveva risposto “lo scoprirete” alla domande sulle eventuali conseguenze per le violazioni del cessate il fuoco attribuite a Teheran.

Nel corso della giornata, infatti, Trump aveva pubblicato un post su Truth in relazione al lancio di droni iraniani contro una nave: “La Repubblica Islamica dell’Iran ha lanciato almeno quattro droni d’attacco unidirezionali contro navi che attraversavano lo Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosa nave mercantile. La nave ha riportato danni, ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri tre droni. Ovviamente, si tratta di una sconsiderata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco”, il messaggio del presidente.

Gli Usa hanno condotto attacchi aerei contro il sud dell’Iran ”in risposta all’attacco del giorno precedente contro una nave mercantile che stava transitando nello Stretto di Hormuz”, la nota del Centcom. “Aerei statunitensi hanno colpito depositi di missili e droni iraniani e siti radar costieri dopo che l’Iran aveva colpito la M/V Ever Lovely il 25 giugno con un drone d’attacco a senso unico. La nave mercantile battente bandiera di Singapore stava uscendo dallo Stretto di Hormuz, lungo la costa dell’Oman, al momento dell’attacco iraniano”, si legge in una nota. Sarebbe stato colpito il porto di Sirik, secondo la televisione di Stato iraniana.

“L’aggressione ingiustificata contro il traffico marittimo commerciale da parte delle forze iraniane ha chiaramente violato il cessate il fuoco. Inoltre, il comportamento pericoloso dell’Iran ha compromesso la libertà di navigazione in un momento in cui il commercio transita sempre più frequentemente attraverso questo vitale corridoio commerciale internazionale”, ha proseguito il Centcom.

Le forze coordinate dal Comando continuano a fornire “coordinamento e supporto per il transito sicuro delle navi commerciali che attraversano lo Stretto” di Hormuz. “Le forze armate statunitensi restano presenti e vigili per garantire che tutti gli aspetti dell’accordo con l’Iran siano rispettati, osservati e pienamente in vigore”, ha concluso la nota.

L’attacco che il Centcom ha condotto contro la città portuale di Sirik, nel sud dell’Iran, ”non resterà impunito” e ”la risposta sarà rapida e decisa”. Lo hanno riferito i Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, citati dall’agenzia di stampa iraniana Isna. I Pasdaran hanno anche affermato che le sue forze navali e aeree “sono riuscite a neutralizzare” l’attacco statunitense.

“Sottolineiamo che questa aggressione non resterà impunita e che la nostra risposta sarà rapida e decisa, nel momento e nel luogo che riterremo opportuni”, si legge nella nota. I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno inoltre aggiunto che “ogni nuova follia incontrerà una dura risposta”.

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