Gli abbonamenti alle IPTV pirata hanno generato 2,6 miliardi di euro di ricavi illeciti nell’Ue, Regno Unito e Svizzera. Il Rapporto AAPA per l’anno scorso stima inoltre 1,2 miliardi di minori entrate Iva e quasi 54.000 posti di lavoro persi.

IPTV pirata, Italia quinta per numero di utenti

La pirateria audiovisiva non è un modo innocuo per risparmiare sull’abbonamento: è un mercato illegale che sottrae risorse a chi produce e distribuisce contenuti, riduce il gettito fiscale e può esporre gli utenti a truffe e furti di dati. Secondo il nuovo Report dell’Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), nel 2025 circa 34,4 milioni di persone hanno utilizzato servizi IPTV non autorizzati nei 27 Paesi dell’Unione europea (Ue), nel Regno Unito e in Svizzera (Ue27+): l’8,9% della popolazione tra 16 e 74 anni. La stima riguarda l’area UE27+, dunque non coincide con il solo territorio dell’Unione.

I Paesi con più persone che avrebbero guardato contenuti tramite IPTV illegali sono Regno Unito, con 6,3 milioni, Spagna (5,3 milioni), Francia (4,8 milioni), Germania (3,9 milioni), Italia (2,7 milioni) e Paesi Bassi (quasi 2 milioni). Insieme, questi sei mercati raccolgono quasi 25 milioni di utenti, circa il 73% del totale Ue27+.

La classifica cambia se si considera la quota sulla popolazione: l’Irlanda è al primo posto con il 16,2%, seguita da Malta (15,6%), Paesi Bassi (15%) e Spagna (14,6%). L’Italia è al 6%, sotto la media dell’area. Polonia e Romania registrano le incidenze più basse, rispettivamente 2,8% e 3,5%.

Le differenze, osserva l’AAPA, possono dipendere da abitudini di visione, accesso ai contenuti legali, caratteristiche demografiche e struttura dei mercati audiovisivi nazionali.

2,6 miliardi ai servizi illegali, 5,84 miliardi persi dalla pay-TV

Le sottoscrizioni a servizi IPTV che violano il diritto d’autore avrebbero prodotto 2,6 miliardi di euro di ricavi illeciti nell’UE27+ nel 2025. Il Regno Unito guida la classifica con 494 milioni di euro; seguono Spagna (393 milioni), Francia (386 milioni), Germania (340 milioni), Italia (209 milioni) e Paesi Bassi (161 milioni).

Questi sei Paesi rappresentano il 77% delle vendite stimate. Nell’area dei Balcani occidentali e della Turchia, il rapporto calcola altri 313 milioni di euro di ricavi illegali.

Per gli utenti dell’Ue27+, il costo medio stimato è di 6,23 euro al mese. Il prezzo basso, però, non rende il servizio privo di conseguenze: la stima AAPA indica per i fornitori legali di televisione a pagamento 5,84 miliardi di euro di potenziali ricavi persi. È una perdita stimata, non un conteggio di abbonamenti legali effettivamente cancellati: misura il possibile impatto economico della pirateria sul mercato.

Il costo per l’Erario e per l’occupazione

Il danno si estende però anche ai conti pubblici e al lavoro. L’AAPA stima 1,2 miliardi di euro di Iva non incassata nell’UE27+, a cui si aggiungono 126 milioni di imposte sui redditi societari potenzialmente non riscosse. Gli effetti complessivi sull’occupazione (diretti e indiretti) sono quantificati in 53.802 posti di lavoro persi nel 2025. Il rapporto stima 2.185 posti persi in Italia, includendo gli effetti indiretti.

Per il pubblico, il rischio non è soltanto economico o legale. L’AAPA avverte che questi servizi possono esporre a tentativi di phishing, programmi dannosi e furto di dati personali. L’abbonamento pirata può quindi trasformare un risparmio apparente in un accesso per operatori sconosciuti alle credenziali e alle informazioni di pagamento dell’utente.

La disponibilità di contenuti a prezzi ridotti alimenta la domanda, ma il costo reale resta nascosto: meno risorse per imprese e creatori, minori entrate pubbliche e più spazio per reti illegali. Contrastare la pirateria richiede anche offerte legali accessibili e informazione chiara, in questo le campagne di sensibilizzazione possono dare una grande mano, perchè la ‘consapevolezza’ di chi guarda è parte della tutela dell’intera filiera audiovisiva.

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