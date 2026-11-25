Pirateria digitale, Europol segue i pagamenti in criptovalute: 57 servizi IPTV illegali interrotti

Le forze di polizia di 11 Paesi hanno seguito il denaro che alimenta le reti dello streaming illegale in Europa. L’operazione, coordinata da Europol a Siviglia dal 16 al 20 novembre 2026, ha portato all’interruzione di 57 servizi IPTV illegali e all’identificazione di 321 siti che offrivano contenuti protetti da copyright.

Nel complesso, i siti registravano oltre 7,3 milioni di visite all’anno. Gli investigatori hanno finora rintracciato transazioni in criptovalute per più di 26 milioni di euro. Le analisi sono ancora in corso.

L’azione segna un passaggio importante: colpire i servizi pirata è necessario, ma non sempre basta. I gestori possono riaprire sotto altri nomi. Seguire i flussi finanziari può invece aiutare a individuare chi controlla i portafogli digitali, beneficia dei ricavi e sostiene la rete.

IPTV illegale: come funziona il mercato

La tecnologia IPTV consente di distribuire programmi televisivi via internet. I servizi illegali la usano per ritrasmettere, senza autorizzazione dei titolari dei diritti, canali premium, eventi sportivi in diretta e film. In cambio di pochi euro al mese, gli abbonati possono accedere a migliaia di contenuti, spesso attraverso siti, applicazioni o dispositivi configurati per lo streaming.

Secondo le stime di settore dell’Audio-visual Anti-Piracy Alliance (AAPA) riportate da Europol, circa 60 milioni di persone in Europa usano servizi IPTV non autorizzati. Le perdite annue per i fornitori legittimi sono stimate in 5,8 miliardi di euro; quelle per i governi, dovute alle imposte non riscosse, in altri 1,08 miliardi.

La pirateria sottrae ricavi a emittenti e detentori dei diritti e indebolisce la filiera che finanzia produzione e distribuzione dei contenuti, mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Può comportare anche rischi per gli utenti: siti e applicazioni non ufficiali possono esporre a pubblicità ingannevole e software dannoso. Europol ha già segnalato che i criminali sfruttano piattaforme e dispositivi IPTV illegali anche per diffondere malware.

Tracce sulla blockchain e cooperazione internazionale

Le criptovalute permettono di incassare e trasferire denaro oltre confine rapidamente. Non rendono però automaticamente invisibili le transazioni: gli investigatori hanno analizzato movimenti sospetti sulle reti blockchain per collegare servizi IPTV, portafogli digitali e persone che li controllano.

L’operazione si è svolta nella sede della Polizia Nazionale spagnola a Siviglia. Ha riunito circa 40 partecipanti, tra cui 30 agenti provenienti da Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Stati Uniti.

Europol ha coordinato l’attività tramite la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3), fornendo supporto analitico, verifiche incrociate in tempo reale e scambio sicuro di informazioni. Hanno partecipato anche EUIPO, INTERPOL, AAPA, Binance, Coinbase e Chainalysis. Le informazioni raccolte sosterranno le indagini nazionali per identificare i sospetti, interrompere i servizi illegali e rintracciare i beni collegati alle attività criminali.

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