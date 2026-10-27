iPhone Duo, schermi rotti dopo pochi giorni. La nuova grana di Apple

A pochi giorni dall’arrivo sugli store dell’iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, iniziano ad apparire le prime segnalazioni di display interni danneggiati.

Nelle ore successive la consegna dei dispositivi sono comparsi sui social e in modo particolare su X, numerosi casi di display pieghevoli danneggiati. Il numero assoluto delle segnalazioni non permette però di stabilire l’esistenza di un problema generalizzato: non è noto quanti iPhone Duo siano già stati consegnati e quindi non è possibile calcolare l’incidenza effettiva dei guasti.

Foldable iPhone Duo devices are reportedly breaking in large numbers, with displays failing along the hinge crease.



Buyers in Japan, China, Australia, and other countries have reported the same issue. In some cases, the display reportedly fails while the phone is still on… pic.twitter.com/Y7284TRX3s — Play4Index (@Play4Index) October 23, 2026

Rotture concentrate vicino alla cerniera

L’elemento che sta attirando maggiore attenzione è piuttosto la posizione delle rotture. In molti casi il danno sembra concentrarsi lungo la cerniera e si manifesta attraverso una linea di pixel luminosi su uno dei lati dello schermo. In una dichiarazione del 26 ottobre, Apple ha confermato che alcuni iPhone Duo presentavano problemi interni allo schermo e ha raccomandato ai clienti di contattare l’assistenza AppleCare per la sostituzione.

Il sospetto su un componente della cerniera

Tra le ipotesi circolate c’è quella che la rottura possa dipendere dal modo in cui alcuni utenti chiudono il dispositivo, esercitando pressione con i pollici sulla parte interna dello schermo vicino alla piega. Un’altra possibilità riguarda invece direttamente la struttura della cerniera. In quella zona Apple ha dovuto lasciare uno spazio per il cavo flat che collega le due metà del dispositivo. L’elemento meccanico che sostiene questa porzione sembrerebbe trovarsi proprio in corrispondenza del punto in cui vengono osservate diverse rotture.

L’ipotesi è quindi che, almeno su alcuni esemplari, possano esserci problemi di tolleranza di un componente: una parte che spinge leggermente più del previsto o che incontra una resistenza durante la chiusura potrebbe sollevarsi quanto basta per esercitare pressione sul pannello sovrastante.

Troppo presto per parlare di “crackgate”

Non si conosce il numero complessivo delle unità vendute né quello dei dispositivi effettivamente danneggiati. Non è inoltre possibile stabilire se i casi interessino specifici lotti produttivi. Alcune delle fotografie circolate provengono inoltre dalla Cina e riguardano dispositivi esposti negli Apple Store, dove non è possibile escludere che il danno sia stato provocato da utilizzi impropri.

Anche i test di resistenza mostrano che forzando la cerniera nella direzione opposta rispetto a quella prevista lo schermo può rompersi nello stesso punto. Per questo, prima di parlare di un problema strutturale dell’iPhone Duo, serviranno più dati.

Il problema della durata dei pieghevoli

Le prime segnalazioni riportano però al centro un problema che accompagna da anni l’intero mercato degli smartphone pieghevoli: la durata del display nel tempo.

Gran parte dell’attenzione durante il lancio si è concentrata sulla visibilità della piega centrale, ma la questione più importante riguarda la resistenza del pannello dopo migliaia di aperture e chiusure. Sul mercato esistono già numerosi casi di smartphone pieghevoli, di diversi produttori, che dopo alcuni anni hanno mostrato fenomeni di delaminazione o rottura dello schermo.

Nel caso dell’iPhone Duo il problema assume un peso particolare anche per il costo della riparazione: sostituire il display richiede circa 1.500 euro.

Samsung ne approfitta e prende in giro Apple

https://twitter.com/OurFavOnlineDoc/status/2114599157046653264?s=20

Le prime segnalazioni hanno già offerto a Samsung l’occasione per riaccendere la storica rivalità con Apple. In uno spot pubblicato sui social, il gruppo coreano ha mostrato una mela “affettata” accanto al Galaxy Z Fold 8, sottolineando come il proprio pieghevole sia 1,6 mm più sottile e 53 grammi più leggero rispetto al nuovo dispositivo di Cupertino.

Il messaggio si chiude con la frase “Anni avanti nel mondo dei dispositivi pieghevoli”, un riferimento diretto all’esperienza maturata da Samsung in una categoria nella quale Apple è appena entrata.

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