iPhone Duo, lo strato protettivo del display pieghevole si potrà sostituire

(Adnkronos) – Tra i problemi che accompagnano i display pieghevoli, la piega centrale che con l’uso diventa sempre più visibile è tra i più noti. Apple sostiene di aver affrontato la questione fin dalle prime fasi di progettazione di iPhone Duo, presentato il mese scorso, e di aver lavorato per massimizzare la durabilità del pannello e ridurre al minimo la visibilità del segno. Dopo il debutto, diversi dirigenti dell’azienda hanno spiegato questo approccio.

Tra le soluzioni adottate c’è anche una caratteristica poco comune: lo strato che ricopre lo schermo pieghevole è sostituibile. A rivelarlo è Kate Bergeron, vicepresidente della divisione Hardware Engineering di Apple, intervenuta sul profilo TikTok di @angietutorials. La manager ha spiegato che il rivestimento opaco del display contribuisce a rendere meno evidente la piega, mentre al di sopra si trova un “cover layer” sul quale l’azienda dice di aver svolto un lavoro ingegneristico significativo, con l’obiettivo di rallentarne l’usura. Lo strato, ha aggiunto, può essere staccato e rimpiazzato con uno nuovo, un vantaggio concreto per chi acquista il dispositivo.

Che si tratti di un elemento previsto dal servizio di assistenza lo conferma anche Apple stessa: la voce compare nell’elenco dei costi stimati di riparazione di AppleCare per iPhone Duo. Come segnalato dal creator Quinn Nelson, la sostituzione del cover layer costa 19 dollari per chi ha attivato la copertura. Non è invece noto, al momento, il prezzo europeo, o per chi è sprovvisto di garanzia aggiuntiva.

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