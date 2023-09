L'iPhone 12, il telefono di Apple lanciato nel 2020, deve essere ritirato dal mercato in Francia a causa del superamento dei valori limite sulle onde elettromagnetiche emesse e assorbite dal corpo umano, in particolare da gambe e braccia. La decisione è dell'Agenzia nazionale delle frequenze (Anfr).

L’autorità chiede inoltre ad Apple di “adottare tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento” sugli apparecchi già venduti, pena il loro ritiro, precisa in un comunicato stampa inviato martedì sera all’Afp.

Il ministro del digitale: “Se Apple non aggiorna il software, pronto a ordinare ritiro degli iPhone 12 in circolazione”

“Ho fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione”, ha dichiarato il ministro francese del Digitale Jean-Noël Barrot, in un’intervista a Le Parisien. “Questo livello è più di 10 volte inferiore al livello al quale potrebbe esserci un rischio per la salute. Ma la regola è la regola: Apple deve conformarsi”, ha spiegato il ministro. Per mettere a norma lo smartphone, ha concluso: “basterebbe un semplice aggiornamento del software”.

Apple ha 15 giorni per mettersi in regola. Concretamente, secondo l’agenzia francese, l’iPhone 12 supera di 1,74 W per chilogrammo (W/kg) il valore limite normativo corrispondente all’energia che può essere assorbita dal corpo umano quando il telefono viene tenuto in mano.

Contattata da Afp, Apple ha assicurato che l’iPhone 12 è certificato come conforme agli standard definiti in tutto il mondo da numerose organizzazioni internazionali. Il colosso californiano ha dichiarato di aver fornito all’Anfr i risultati di studi di laboratorio indipendenti effettuati da terzi per dimostrare che i suoi dispositivi soddisfano gli standard e ha intenzione di contestare i risultati dell’agenzia.

Il test

Nell’ambito delle sue missioni di monitoraggio del mercato delle apparecchiature radio e del controllo dell’esposizione del pubblico alle onde elettromagnetiche, l’ANFR effettua verifiche sui telefoni cellulari importati sul mercato francese. Ha recentemente controllato il tasso di assorbimento specifico (DAS) di 141 telefoni tra cui il telefono Apple iPhone 12. Il DAS permette di quantificare l’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche e assorbita dal corpo umano.

Questi telefoni sono poi oggetto di misure di controllo da parte di laboratori accreditati, che consentono all’ANFR di garantire che i valori DAS siano conformi alle normative europee. Questi requisiti implicano che i dispositivi siano valutati a contatto con il corpo per il DAS “arto” – cioè un telefono tenuto in mano o in una tasca dei pantaloni – e a una distanza di 5 mm per il DAS “tronco” – cioè un telefono portato in una tasca della giacca o in una borsa. Devono quindi rispettare i valori limite normativi di 4 W/kg per il DAS “gambe” e 2 W/kg per il DAS “tronco”. Le misurazioni dell’ANFR hanno rivelato un valore di DAS “gambe” che supera questo limite, ovvero 5,74 W/kg. D’altra parte, i valori di DAS “tronco” sono conformi.

Pertanto, Apple deve adottare immediatamente tutte le misure volte a impedire la messa a disposizione sul mercato dei telefoni interessati presenti nella catena di approvvigionamento. Per quanto riguarda i telefoni già venduti, Apple deve adottare al più presto misure correttive per rendere conformi i telefoni interessati. In caso contrario, spetterà alla società Apple richiamarli.

L’aggiornamento correttivo di questi telefoni sarà controllato dall’ANFR.

Gli agenti dell’ANFR verificano che gli iPhone12 a partire da ieri non siano più vendita in tutti i canali di distribuzione disponibili in Francia.

E in Italia?