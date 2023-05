IoT, tutte le opportunità per la PA dell’Emilia Romagna

L’Internet delle Cose (IoT) sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e i sensori sono al centro di questa trasformazione. Una tassonomia, cioè una classificazione delle diverse tipologie di sensori IoT, che li raggruppi in macro categorie, può aiutare a focalizzare l’attenzione sulle diverse opportunità e sui propri ambiti di interesse.

I sensori indoor per il monitoraggio degli ambienti, come scuole, uffici e appartamenti possono misurare la temperatura, l’umidità, la qualità dell’aria, il movimento in tempo reale, migliorando la sicurezza e il comfort e verificando il rispetto dei limiti di legge ai fini del contenimento dei consumi.

I contatori, come quelli dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas misurano il consumo in tempo reale delle utenze, consentendo non solo di vedere l’andamento del consumo giornaliero, ma soprattutto di evidenziare eventuali perdite consentendo di prendere decisioni informate per migliorare l’efficienza energetica o evitare inutili consumi.

I sensori ambientali outdoor consentono di monitorare la qualità dell’aria, il rumore, il livello dei bacini e le precipitazioni per supportare il controllo e la sicurezza del territorio.

I sensori per la salute e il benessere monitorano i segni vitali e le metriche di salute, migliorando la gestione delle malattie croniche e la qualità della vita, in particolar modo per le persone fragili. I sensori per l’agricoltura monitorano fattori come l’umidità del suolo e la temperatura, aiutando gli agricoltori a prendere decisioni informate a supporto della gestione delle risorse agricole, il miglioramento delle rese, ma anche la salute degli animali.

Infine, i sensori per la logistica monitorano la posizione, la velocità e l’efficienza del carburante dei veicoli, migliorando le catene di approvvigionamento e riducendo gli sprechi. La classificazione dei sensori presentata non vuole essere esaustiva di tutte le tipologie di sensori disponibili, ma solo un esempio delle potenzialità e dei vantaggi che possono offrire il loro utilizzo nella vita quotidiana delle persone.

Dalla creazione di un ambiente confortevole e sicuro, all’ottimizzazione del consumo di energia, al monitoraggio della salute personale o della sicurezza del territorio, le possibilità sono infinite.