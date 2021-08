IoT, servizi di Machine Learning e AI a quota 3,6 miliardi di dollari nel 2026

La prossima nuova ondata di sviluppo dell’IoT sarà totalmente convergente con il dominio dei Big data. Nel contempo, in ambito tecnologico il valore si sta trasferendo sempre più dall’hardware al software e agli analytics e ai servizi a valore aggiunto, come ad esempio il Machine learning e l’Intelligenza artificiale. Secondo stime di ABI Research, Machine learning e Intelligenza artificiale applicati all’IoT sono destinati a crescere di circa il 40% all’anno nei prossimi 5 anni, per raggiungere un valore di 3,6 miliardi di dollari nel 2026.

Data analytics IoT, mercato meno colpito dalla pandemia

Se da una parte il Covid 19 ha colpito duramente molti settori, il mercato dei data analytics IoT è stato meno toccato dalla pandemia. Di fatto, molti vendor di analytics nati durante il Covid e attivi nel Cloud hanno paradossalmente guadagnato terreno grazie al virus. Il mercato del controllo remoto, dell’asset management, della manutenzione predittiva sono in spolvero e la crescita della domanda lo dimostra.

Machine learning, Cloud e AI in crescita

Ed è così che cresce in modo rapido ed accelerato il mercato del Machine learnging e dell’AI, così come le soluzioni in Cloud facilmente implementabili. Grandi player del Cloud hanno creato grossi depositi per i dati raccolti durante la pandemia. Dati che per ora sono ancora non monetizzati ma che in futuro potrebbero essere sfruttati per creare prodotti destinati in futuro al mercato sanitario. Un business potenziale che si potrebbe allargare in futuro a mercati collaterali come quello farmaceutico, biomedicale e alla telemedicina.

IoT e Machine learning in fase embrionale

I big data e l’analisi dei dati potrebbero non rappresentare un rimedio per il virus, ma le tecnologie abilitate per i dati IoT si sono rivelate essenziali per ridurre l’ansia dell’opinione pubblica, per monitorare i pazienti e preparare l’infrastruttura per nuovi focolai. “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del machine learning è aumentato durante la pandemia, tuttavia, i progetti di intelligenza artificiale greenfield hanno registrato un rallentamento significativo. L’intelligenza artificiale e il machine learning nell’IoT sono nella loro fase iniziale di adozione, la mancanza dello sviluppo di un’infrastruttura abilitata ai dati ha impedito una rapida adozione del machine learning a livello operativo quando il COVID-19 ha accelerato“, secondo ABI Research.