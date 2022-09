IoT, connessioni in crescita del 14% all’anno fino al 2030

La tecnologia IoT (Internet of Things) è vista in costante crescita fino alla fine del decennio. Secondo stime di Strategy Analytics le connessioni IoT cellulari cresceranno in media del 14% all’anno fra il 2022 e il 2030.

La crescita più significativa è prevista nell’area Nord America e Asia-Pacifico, con rispettivamente un incremento del 16% e del 14% annuo.

Oltre a ciò, il 4G resterà ancora la tecnologia dominante nell’IoT fino al 2030, ma questa presenza dovrebbe diminuire da una percentuale del 71% nel 2022 al 49% nel 2030.

Nello stesso periodo il 5G è visto in crescita costante, per raggiungere il 47% del mix delle connessioni entro il 2030.

Secondo Gina Luk, direttore della ricerca aziendale presso Strategy Analytics, l’adozione del 5G dipenderà dalla disponibilità di chipset 5G, dalle normative e dalla velocità e dalla copertura delle reti 5G.

IoT Cellular Connections by Region, Source: Enterprise IoT Practice, Strategy Analytics